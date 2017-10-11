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ЕС предупредил ВТО о пересмотре после Brexit ряда своих обязательств

Экономика и бизнес
11 октября, 15:41 UTC+3 БРЮССЕЛЬ/ЛОНДОН 11, октября. /ТАСС

На данный момент в обязательства ЕС в рамках торговой организации еще входят положения, относящиеся к территории Великобритании

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БРЮССЕЛЬ/ЛОНДОН, 11 октября. /ТАСС/. Евросоюз предупредил Всемирную торговую организацию (ВТО) о намерении пересмотреть после выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit) ряд своих количественных обязательств в рамках этого объединения. Об этом говорится в распространенном в среду в Брюсселе и Лондоне совместном письме постоянных представителей ЕС и Великобритании при ВТО.

В документе подчеркивается, что сейчас в обязательства ЕС в рамках ВТО (в том числе по Генеральному соглашению по тарифам и торговле) также входят положения, относящиеся к территории Великобритании, которая пока является членом одновременно ВТО и Евросоюза.

"Что касается ЕС, то все его обязательства в рамках ВТО по товарам, услугам и госзакупкам будут по-прежнему применяться к его территории, однако действующие количественные обязательства (например, разного рода квоты - прим. ТАСС) в области товаров потребуют определенных уточнений, чтобы отобразить факт выхода Великобритании из ЕС", - отмечается в послании.

Инфографика Brexit: хронология выхода из ЕС

Brexit: хронология выхода из ЕС

За выход Великобритании из Европейского союза в 2016 году высказалось чуть больше половины населения страны.

После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку, а его место заняла Тереза Мэй. В октябре 2016 года она заявила, что запустит Brexit к концу марта 2017 года.

В январе соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение парламента. 

А 19 июня 2017 года начались официальные переговоры Соединенного Королевства с ЕС об условиях "развода".

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