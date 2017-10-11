Минфин и ЦБ до конца года подготовят базовый законопроект о регулировании криптовалют

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Минфин и ЦБ РФ до конца года подготовят базовый законопроект о регулировании обращения криптовалют, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы вместе с Центральным банком будем готовить [законопроект]. Я думаю, что до конца года базовые регуляторные позиции мы сможем определить и, соответственно, рамочный такой закон сделать. Потом, безусловно, он будет дорабатываться и уточняться", - сказал министр.

По его словам, в части регулирования в законе будут разграничены функции Минфина, ЦБ и Росфинмониторинга. "Там несколько тем: есть для Минфина, и для ЦБ, и для мониторинга", - отметил Силуанов, отвечая на вопрос о том, какая структура будет отвечать за регулирование оборота криптовалют.

10 октября президент России Владимир Путин провел совещание по проблемам криптовалют. Он отметил, что использование цифровых денег несет серьезные риски. В совещании принимали участие помощник президента России Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и генеральный директор компании Qiwi Сергей Солонин.