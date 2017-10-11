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Минкульт потребовал у Россельхозбанка 330 млн рублей по контракту на ремонт консерватории

Экономика и бизнес
11 октября, 15:30 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 11, октября. /ТАСС

Соответствующий иск Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит на заседании 12 декабря

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ подало иск о взыскании более 330 млн рублей к Россельхозбанку в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Как пояснили ТАСС в Северо-Западной дирекции Минкультуры, которая выступает третьим лицом, ведомство требует вернуть деньги по банковской гарантии на работы по реставрации старейшей в стране Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

"Подрядчик "Балтстрой" (также является третьим лицом по делу) не отработал аванс по контракту на реставрацию Консерватории Римского-Корсакова. Россельхозбанк выдал подрядчику банковскую гарантию, мы трижды обращались в банк в связи с этим вопросом, но он так и не был решен. Иск направлен на возврат средств", - пояснили в пресс-службе дирекции.

Определение суда о назначении даты заседания появилось в картотеке дел в среду. Дата заседания назначена на 12 декабря.

ТАСС на момент публикации не располагает комментариями представителей Россельхозбанка и "Балтстроя".

Контракт на реставрацию с компанией "Балтстрой" был расторгнут в апреле. Новым подрядчиком в мае стала компания "Меандр", она обязалась выполнить работы за 606 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок. По контракту, проектные и реставрационные работы необходимо выполнить до 1 сентября 2018 года. Весь объект планируется завершить и сдать в 2019 году.

Консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова - одно из старейших зданий Санкт-Петербурга. Музыкальный вуз был основан в 1862 году по инициативе пианиста, композитора и дирижера Антона Рубинштейна. В настоящее время он отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации в соответствии с указом президента РФ от 6 декабря 1995 года. Среди выпускников консерватории - руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев и композитор Леонид Десятников.

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