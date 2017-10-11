ЦБ рассказал о новом способе мошенничества с электронными ОСАГО

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. В России появился новый вид подделки электронных страховых полисов ОСАГО, когда мошенники подделывают их данные в графических редакторах. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута.

"Сейчас появилась новая форма такого мошенничества, когда оформляется самый дешевый полис и затем исправляются в графическом редакторе данные по мощности машины или какие-то другие. Выявляется это только при наступлении страхового события. Для того, чтобы эту проблему купировать, мы работаем с Российским союзом автостраховщиков над повышением системы мгновенного доступа к базам проверки полисов", - сказал Мамута.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ЦБ, речь идет о компаниях-посредниках, которые предлагают услугу оформления электронного полиса ОСАГО. Они оформляют полисы на машины меньшей мощности и в регионах с низкими территориальными коэффициентами, а затем корректируют их в фоторедакторе. При этом компания-страховщик не может определить, кто оформляет полис через сайт: посредник или сам собственник автомобиля.

Об электронном полисе ОСАГО

Электронный полис ОСАГО приходит страхователю на почту в виде PDF-файла. Распечатка электронного полиса ОСАГО имеет такую же юридическую силу, как полис на бланке строгой отчетности.

Поэтому, по закону об ОСАГО, если при покупке электронного полиса страхователь ввел неверные данные, из-за которых цена страховки оказалась необоснованно заниженной, после страхового случая страховщик имеет право взыскать с клиента сумму страховой выплаты пострадавшему.

Как сообщали ранее страховщики, в таких случаях недобросовестные автовладельцы чаще всего занижают территориальный коэффициент (например, указывают Крым регионом проживания, где коэффициент к цене полиса 0,6, вместо Москвы, где коэффициент 2), а также указывают заниженную мощность авто (это тоже позволяет снизить цену страховки).

При этом посредничество в электронном ОСАГО запрещено.

Фишинговые сайты-клоны страховых компаний

Другим распространенным видом мошенничества в сфере ОСАГО является фишинг: мошенники создают сайты-клоны ресурсов страховых компаний, целью которых является компроментация платежных данных клиентов страховщиков. Желающие купить полис заходят на сайт, заполняют анкету, оплачивают "покупку", - и в лучшем случае получают очевидную подделку.

Такие же ресурсы создаются и в сфере микрофинансовых организаций (МФО). Ранее ЦБ рассылал по страховщикам и МФО письма с просьбой информировать регулятора об обнаружении мошеннических сайтов.