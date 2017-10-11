Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ рассказал о новом способе мошенничества с электронными ОСАГО

Экономика и бизнес
11 октября, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Мошенники оформляют самый дешевый полис, затем с помощью графического редактора изменяют, например, данные о мощности автомобиля

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. В России появился новый вид подделки электронных страховых полисов ОСАГО, когда мошенники подделывают их данные в графических редакторах. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута.

"Сейчас появилась новая форма такого мошенничества, когда оформляется самый дешевый полис и затем исправляются в графическом редакторе данные по мощности машины или какие-то другие. Выявляется это только при наступлении страхового события. Для того, чтобы эту проблему купировать, мы работаем с Российским союзом автостраховщиков над повышением системы мгновенного доступа к базам проверки полисов", - сказал Мамута.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ЦБ, речь идет о компаниях-посредниках, которые предлагают услугу оформления электронного полиса ОСАГО. Они оформляют полисы на машины меньшей мощности и в регионах с низкими территориальными коэффициентами, а затем корректируют их в фоторедакторе. При этом компания-страховщик не может определить, кто оформляет полис через сайт: посредник или сам собственник автомобиля.

Об электронном полисе ОСАГО

Электронный полис ОСАГО приходит страхователю на почту в виде PDF-файла. Распечатка электронного полиса ОСАГО имеет такую же юридическую силу, как полис на бланке строгой отчетности.

Смотрите также

Минфин разъяснил, как будет определяться цена трехлетних полисов ОСАГО

ЦБ назвал категории клиентов, которым страховщики не хотят продавать электронное ОСАГО

ЦБ высказал претензии к работе системы е-Гарант по продаже е-ОСАГО

Поэтому, по закону об ОСАГО, если при покупке электронного полиса страхователь ввел неверные данные, из-за которых цена страховки оказалась необоснованно заниженной, после страхового случая страховщик имеет право взыскать с клиента сумму страховой выплаты пострадавшему.

Как сообщали ранее страховщики, в таких случаях недобросовестные автовладельцы чаще всего занижают территориальный коэффициент (например, указывают Крым регионом проживания, где коэффициент к цене полиса 0,6, вместо Москвы, где коэффициент 2), а также указывают заниженную мощность авто (это тоже позволяет снизить цену страховки).

При этом посредничество в электронном ОСАГО запрещено.

Фишинговые сайты-клоны страховых компаний

Другим распространенным видом мошенничества в сфере ОСАГО является фишинг: мошенники создают сайты-клоны ресурсов страховых компаний, целью которых является компроментация платежных данных клиентов страховщиков. Желающие купить полис заходят на сайт, заполняют анкету, оплачивают "покупку", - и в лучшем случае получают очевидную подделку.

Такие же ресурсы создаются и в сфере микрофинансовых организаций (МФО). Ранее ЦБ рассылал по страховщикам и МФО письма с просьбой информировать регулятора об обнаружении мошеннических сайтов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
2
Саакашвили выдвинул четыре требования к Порошенко
3
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
4
Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста
5
Сгоревший ТК "Синдика" находился в залоге у Сбербанка
6
Депутат Рады от оппозиции заявил в ПАСЕ о дискриминации русских на Украине
7
Порошенко в ПАСЕ опроверг утверждение о том, что Крым - это решенный вопрос
Темы дня
Новости партнеров
Реклама