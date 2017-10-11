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Путин: объем товарооборота между странами СНГ в этом году достиг $75 млрд

Экономика и бизнес
11 октября, 15:38 дата обновления: 11 октября, 15:49 UTC+3

В процентном выражении, по словам президента РФ, с начала года он вырос на 25%

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© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил восстановление экономической активности между странами СНГ. Объем товарооборота с начала года вырос на 25% и достиг $75 млрд. Об этом глава российского государства заявил на заседании Совета глав СНГ в расширенном составе.

"На заседаниях глав государств Совета первостепенное внимание как обычно мы уделяем экономике. В этой связи я хотел бы отметить, что с начала года наблюдается восстановление экономической активности в наших странах. В частности, на 25% вырос объем взаимного товарооборота. Он достиг $75 млрд", - сказал Путин.

По мнению российского лидера для обеспечения дальнейшего устойчивого роста товарообмена между странами СНГ необходимо совершенствовать режим свободной торговли, устранять барьеры на пути движения товаров, упрощать таможенные процедуры, в том числе за счет взаимодействия с Евразийской экономической комиссией.

2017 год объявлен в СНГ Годом семьи, и лидеры стран Содружества примут в среду совместное заявление в поддержку традиционных семейных ценностей. "Данный документ открыт для присоединения и других стран мира, разделяющих зафиксированные в нем принципы", - отметил президент.

В культурно-гуманитарной сфере, по словам Путина, продолжится практика применения тематических Годов в Содружестве. Так подготовлены решения по объявлению 2019 года Годом книги, а 2020 год будет посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. "Нужно достойно отметить эту особую для народов наших стран дату", - подчеркнул глава государства.

Путин также отметил важность того, что страны СНГ придерживаются близких позиций по ключевым глобальным и региональным проблемам, выступают за формирование справедливого мирового порядка на основе общепринятых принципов международного права при ключевой роли ООН. В заключение российский президент пожелал успехов руководству Таджикистана в председательстве в СНГ в 2018 году и пообещал всяческое содействие.

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