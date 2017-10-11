Чечня заявила четыре проекта для включения в госпрограмму по развитию СКФО

ГРОЗНЫЙ, 11 октября. /ТАСС/. Чеченская Республика заявила в 2017 году четыре проекта с общим объемом финансирования 4,4 млрд рублей для участия в конкурсном отборе для последующего софинансирования в 2018 году в рамках реализации госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа (СКФО)" на период до 2025 года. Об этом сообщил в среду ТАСС министр экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики Абдул Магомадов.

"Инициаторами проектов представлено на рассмотрение четыре проекта с общим объемом финансирования 4,4 млрд рублей. Строительство первого этапа (второй пусковой комплекс) курорта "Серноводск-Кавказский", тепличного комплекса "Вайлат" площадью 10 га в селе Мескер-Юрт Шалинского района, восстановление и реконструкция макаронной фабрики, а также проект закладки многолетних насаждений интенсивного типа с капельным орошением площадью 300 га и строительство фруктохранилища на 10 тыс. тонн в селе Бачи-Юрт Курчалоевского района. Заявки по данным проектам направлены в Минкавказа России и далее будут отбираться в рамках конкурса", - отметил он.

По словам министра, госпрограмма развития Северного Кавказа - эффективная мера стимулирования притока внебюджетных инвестиций, которые являются ключевыми драйверами устойчивого экономического роста. "Программа предусматривает эффективную и простую схему финансирования: 40% от стоимости проекта - это федеральная субсидия, 1% - средства республиканского бюджета, 59% - собственные и заемные средства инициатора проекта. Кроме того, в рамках программы возможно участие АО "Корпорация развития Северного Кавказа" в реализации проекта", - отметил Магомадов.

В конце 2016 года министерство экономического, территориального развития и торговли Чечни защитило в рамках госпрограммы три приоритетных инвестиционных проекта. Это строительство второй очереди молочного кластера на 1200 дойных коров, овощехранилища на 4 тыс. тонн и строительство (реконструкция) пищекомбината "Урус-Мартановский". Реализация проектов уже началась и находится на стадии строительно-монтажных работ по объектам.

"Все три представленные проекта реализуются в агропромышленном комплексе и направлены на развитие реального сектора экономики и, в первую очередь, на импортозамещение путем обеспечения населения республики экологически чистой продукцией по более низким ценам. Самое главное - они позволят снизить безработицу посредством создания 187 рабочих мест, в том числе высокопроизводительных - 57", - добавил Магомадов.

Общий объем инвестиций трех проектов составит почти 2 млрд рублей. В текущем году на их реализацию перечислили 205 млн рублей. Софинансирование из республиканского бюджета составило 12 млн 557 тыс. рублей.