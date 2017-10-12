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Презентация новых банкнот 200 и 2000 рублей. Видеотрансляция

Экономика и бизнес
12 октября, 10:03 UTC+3

В мероприятии участвуют глава ЦБ Эльвира Набиуллина и гендиректор Гознака Аркадий Трачук

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© Артем Коротаев/ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция в формате телемоста Москва - Владивосток - Севастополь, посвященная выпуску в обращение новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 руб.

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Представляют новые купюры и рассказывают об их особенностях и основных защитных признаках председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук.

Старт общероссийской кампании по выбору символов для новых банкнот номиналом 200 и 2000 руб. состоялся в июне 2016 года на специальном портале Твоя-Россия.рф, созданном Банком России. Победителями конкурса стали Дальний Восток и Севастополь. Символами выбраны космодром Восточный и мост на остров Русский, Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям.

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