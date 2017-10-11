В Петербурге завершились работы по фондохранилищу Российской национальной библиотеки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Работы по сооружению второй очереди (фондохранилища) Российской национальной библиотеки (РНБ) в Московском районе Санкт-Петербурга, которые велись с 2009 года, завершены. Об этом в среду сообщила журналистам глава Северо-Западной дирекции Минкультуры Наталья Волынская.

"Этот объект долгострой, он был частично выполнен предыдущим подрядчиком. Работы закончены, сейчас мы на стадии получения акта, через две недели поставим точку в этом вопросе", - сказала она и пояснила, что новый подрядчик - компания "Меандр", который вышел на объект в декабре 2015 года, сделал существенный ряд работ, а также частично переделывал недоработки предыдущего подрядчика, который начал работы в 2009 году ("Невисс-Комплекс", контракт был разорван из-за недоработок).

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал с Дирекции Минкультуры 152 млн рублей в пользу компании "Меандр". Как пояснила Волынская, речь идет о тех работах, которые изначально не были включены в план работ по объекту, но были необходимы для завершения объекта.

Фондохранилище расположилось на Московском проспекте. Библиотека основана в 1795 году по указу императрицы Екатерины Великой. Библиотека - ныне одна из крупнейших в мире и вторая по величине фондов в Российской Федерации.