Минфин поддерживает идею ограничения суммы покупки криптовалюты физлицами

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Минфин РФ поддерживает идею ограничения суммы покупки криптовалюты физлицами, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Да, есть такая идея. Поддерживаем, надо посмотреть, на какую сумму. Надо посмотреть международную практику", - сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в СМИ со ссылкой на главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова сообщали, что в проекте закона о регулировании криптовалюты может быть предусмотрено ограничение для физических лиц по предельной сумме покупки токенов. По словам депутата, предельная сумма не должна превышать 100 тыс. рублей, но обсуждается и цифра в 600 тыс.