Минфин поддерживает идею ограничения суммы покупки криптовалюты физлицами

Порошенко заявил, что готов говорить о новом референдуме в КрымуМеждународная панорама 11 октября, 16:33
В метро Москвы появились напоминающие о правилах вежливости плакатыМосква 11 октября, 16:24
Пчеловоды Алтайского края расширяют рынки сбыта своей продукции за рубежомНовости партнеров 11 октября, 16:07
Саакашвили выдвинул четыре требования к ПорошенкоМеждународная панорама 11 октября, 16:06
СМИ: Колумбиец Фалькао предлагал перуанцам сыграть вничью в матче отбора ЧМ-2018Спорт 11 октября, 15:59
Тарасова считает, что новая программа больше подходит фигуристке МедведевойСпорт 11 октября, 15:57
Губернатор Алтайского края потребовал не допустить потери урожая в регионеНовости партнеров 11 октября, 15:53
В павильонах ВДНХ обнаружили около 100 архивных кинопленок разных годовКультура 11 октября, 15:47
РСХБ направил в экономику Свердловской области порядка 140 млрд рублейПресс-релизы 11 октября, 15:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Минфин РФ поддерживает идею ограничения суммы покупки криптовалюты физлицами, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Да, есть такая идея. Поддерживаем, надо посмотреть, на какую сумму. Надо посмотреть международную практику", - сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в СМИ со ссылкой на главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова сообщали, что в проекте закона о регулировании криптовалюты может быть предусмотрено ограничение для физических лиц по предельной сумме покупки токенов. По словам депутата, предельная сумма не должна превышать 100 тыс. рублей, но обсуждается и цифра в 600 тыс.