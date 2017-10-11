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Минфин поддерживает идею ограничения суммы покупки криптовалюты физлицами

Экономика и бизнес
11 октября, 16:34 UTC+3 МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Ранее сообщалось об ограничении в 100 тыс. рублей, но, как отметил депутат Анатолий Аксаков, обсуждается и цифра в 600 тыс.

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Минфин РФ поддерживает идею ограничения суммы покупки криптовалюты физлицами, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

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"Да, есть такая идея. Поддерживаем, надо посмотреть, на какую сумму. Надо посмотреть международную практику", - сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в СМИ со ссылкой на главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова сообщали, что в проекте закона о регулировании криптовалюты может быть предусмотрено ограничение для физических лиц по предельной сумме покупки токенов. По словам депутата, предельная сумма не должна превышать 100 тыс. рублей, но обсуждается и цифра в 600 тыс.

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