УГМК представит проект разработки месторождений никеля под Воронежем до 2020 года

ВОРОНЕЖ, 11 октября. /ТАСС/. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) предоставит технический проект разработки двух медно-никелевых месторождений в Воронежской области до июля 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании.

"Медногорский медно-серный комбинат, входящий в металлургический комплекс УГМК, приступил к подготовке технического проекта разработки медно-никелевых месторождений в Воронежской области. Его разработка продлится до июля 2020 года", - сообщили в компании.

Елкинское и Еланское месторождения в Воронежской области считаются крупнейшими в России по содержанию никеля после Таймырского и Кольского. Ученые полагают, что это последние в Европе крупные залежи никеля.

По данным УГМК, если проект разработки двух Воронежских месторождений будет признан рентабельным, то до июля 2021 года Медногорский комбинат начнет строительство объектов инфраструктуры и горнодобывающего комбината, ввод в эксплуатацию которого намечен на июль 2026 года. "Срок действия лицензий на Еланское и Елкинское месторождение - до 2037 года", - отметили в пресс-службе УГМК.

Как уточнили в компании, государственная комиссия по запасам Федерального агентства по недропользованию отнесла Еланское и Елкинское месторождения в Воронежской области к разведанным. Общая площадь месторождений составляет порядка 20 кв. км, основным полезным компонентом их руд признан никель с запасами почти 1 млн тонн.

В Воронежской области в 1970-80 годах были открыты пять платино-медно-никелевых месторождений, среди них - Елкинское и Еланское в Новохоперском районе. Роснедра объявили о конкурсе на разработку этих месторождений в феврале 2012 года, победителем стал Медногорский медно- серный комбинат, входящий в Уральскую горно- металлургическую компанию.