Нацбанк Украины признал, что ошибся с прогнозом по инфляции на 2017 год

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) признал, что ошибся с прогнозом по инфляции на текущий год. Согласно данным Государственной службой статистики, в сентябре потребительская инфляция составила 16,4% в годовом измерении, тогда как НБУ прогнозировал по итогам года рост цен на уровне 8%.

"Фактическая инфляция превысила прогноз, что обусловлено прежде всего ускорением роста цен на сырые продовольственные товары, ростом производственных затрат, а также некоторым оживлением потребительского спроса", - говорится в опубликованном в среду комментарии банка.

Как отмечает регулятор, высокими темпами росли цены на услуги. Ускорился рост цен на продукты питания с высокой степенью обработки, в частности мясную и молочную продукцию, из-за повышения цен на соответствующие сырые продукты. А рост цен на сырые продовольственные товары в сентябре продолжил ускоряться (до 28,2%) и имел наибольшее влияние на отклонение общей инфляции от прогнозной. Существенно ускорился рост цен на яйца, молоко и овощи, все виды мяса. На 12,4% подорожало топливо.

"Текущая динамика индекса потребительских цен и его составляющих свидетельствует о дальнейшем усилении рисков отклонения инфляции от прогнозных показателей, опубликованных в инфляционном отчете (июль 2017 года)", - отмечается в сообщении банка.

Новый прогноз Нацбанк обещает опубликовать после заседания Правления НБУ по вопросам монетарной политики, которое запланировано на 26 октября.

Рост потребительских цен на Украине в 2016 году замедлился до 12,4% с 43,3% годом ранее. В октябрьском докладе о перспективах развития мировой экономики МВФ прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2017 году на уровне 2% при потребительской инфляции на конец года в размере 10%. В 2018 году, согласно прогнозу фонда, ростом ВВП Украины должен составить 3,2%, а инфляции - 7%.