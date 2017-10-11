Высокий суд Лондона разрешил АСВ взыскать активы экс-владельца Межпромбанка Пугачева

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Высокий суд правосудия Англии и Уэльса вынес решение об удовлетворении требований Агентства по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсного управляющего Межпромбанка по результатам рассмотрения "трастового иска". Как сообщается в пресс-релизе АСВ, суд установил, что дискреционные трасты Сергея Пугачева являются притворными, а на активы, переданные в эти трасты, может быть обращено взыскание как на собственное имущество Пугачева.

В АСВ напомнили, что впервые судебный приказ о наложении ареста на активы Пугачева по всему миру был получен по заявлению агентства в июле 2014 года. С тех пор Высокий суд правосудия вынес свыше 170 приказов и целый ряд решений, позволивших АСВ в конечном итоге добиться успеха в рассмотрении судом "трастового иска".

"Ключевым направлением английского судебного разбирательства для АСВ с самого его начала являлось оспаривание структуры владения Пугачевым С.В. своими активами с использованием новозеландских дискреционных трастов. Данные трасты использовались Пугачевым С.В. для сокрытия своего имущества, включая два объекта в Лондоне и виллу на острове в Карибском море", - говорится в сообщении.

В частности, в решении от 11 октября суд согласился с тем, что рассматриваемые трасты в действительности не были настоящими дискреционными трастами, а существовали для того, чтобы Пугачев оставался единственным бенефициарным собственником трастовых активов. Экс-глава Межпромбанка сохранял абсолютный контроль над активами в силу своего статуса "протектора" этих трастов, что, помимо прочего, позволяло ему сменить доверительных управляющих трастов, если бы они перестали выполнять его поручения.

Кроме того, суд согласился с доводами АСВ, что трасты служат для введения в заблуждение третьих лиц.

В конце сентября сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал объекты недвижимости экс-владельца Межпромбанка и бывшего члена Совета Федерации Сергея Пугачева по делу о преднамеренном банкротстве.

В России бывшему главе Межпромбанка инкриминируется присвоение или растрата в особо крупном размере, а также злоупотребление полномочиями. По данным Следственного комитета РФ, в 2009 году Межпромбанк выдал подконтрольным Пугачеву организациям 120 невозвратных кредитов на 64 млрд руб. Кроме того, считает следствие, в 2008-2009 годах были похищены 28 млрд руб., выделенных Банком России в качестве беззалоговых кредитов.

В январе 2016 года Генпрокуратура России направила в Великобританию запрос о выдаче Сергея Пугачева, однако к тому моменту он покинул страну. По информации Агентства по страхованию вкладов (АСВ), экс-банкир скрывается во Франции. В феврале 2016 года Высокий суд Лондона заочно приговорил его к двум годам лишения свободы, признав виновным в 12 случаях невыполнения судебных решений, включая запрет на выезд за пределы Великобритании.

В марте нынешнего года Генпрокуратура РФ направила запрос во Францию о выдаче бывшего владельца Межпромбанка.