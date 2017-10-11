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Саратовская область сэкономит за счет реструктуризации порядка 13 млрд рублей за два года

Экономика и бизнес
11 октября, 17:18 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 11, октября. /ТАСС

Средства направят на сокращение дефицита областного бюджета

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САРАТОВ, 11 октября. /ТАСС/. Саратовская область сэкономит порядка 13 млрд рублей в 2018-2019 годах за счет реструктуризации накопленных бюджетных кредитов. Об этом ТАСС сообщил министр финансов региона Александр Выскребенцев.

Президент России Владимир Путин сообщил о запуске программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов субъектов РФ с 1 января 2018 года, рассчитанную как минимум на семь лет. Предполагается, что в первые два года действия программы регионы будут выплачивать по 5% долга ежегодно. Субъекты федерации, которые в 2018-2019 годах обеспечат рост региональной налоговой базы и неналоговых поступлений в свои бюджеты темпами не ниже инфляции, смогут рассчитывать на более длительный срок - 12 лет.

"За счет отсрочки платежа Саратовская область в 2018-2019 годах сможет высвободить почти 13 млрд рублей. Отказ от привлечения банковских кредитов для их погашения даст дополнительную экономию в сумме свыше 1 млрд рублей. Детально параметры реструктуризации государственного долга Саратовской области станут известны на этапе подписания соглашений с федеральным центром", - сказал Выскребенцев.

Как пояснили в Минфине области, средства будут направлены на сокращение дефицита областного бюджета. По данным министерства, на 1 октября текущего года объем государственного долга Саратовской области не изменился относительно его суммы на начало года и составил 50,4 млрд рублей, в том числе задолженность по бюджетным кредитам - 25,9 млрд рублей (51,4%).

Ранее сообщалось, что объем программы реструктуризации бюджетных кредитов регионам РФ составит 730 млрд рублей. В ней примут участие более 79 субъектов.

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