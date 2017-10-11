Саратовская область сэкономит за счет реструктуризации порядка 13 млрд рублей за два года

Чагин: травма пилота Каргинова не ослабила "КамАЗ-мастер" в преддверии "Дакара"Спорт 11 октября, 18:12
Команда "КамАЗ-мастер" объявила состав на ралли "Дакар" 2018 годаСпорт 11 октября, 18:03
Глава МИД КНДР принял делегацию ТАССНовости агентства 11 октября, 18:00
Кубок ЧМ-2018 могут не привезти в Пакистан, так как ФИФА приостановила членство федерацииСпорт 11 октября, 17:59
Первый участок клюквенной плантации заложили в Архангельской областиВ стране 11 октября, 17:56
Футболисты "Спартака" Глушаков и Промес вернулись в общую группуСпорт 11 октября, 17:51
Брюссель и Лондон разделят свои обязательства в ВТО после BrexitЭкономика и бизнес 11 октября, 17:49
Реновация жилфонда Москвы будет проведена с применением цифровых технологийОбщество 11 октября, 17:47
Научные модели предсказания ураганов помогут в прогнозах изменений климатаСоциальная ответственность 11 октября, 17:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САРАТОВ, 11 октября. /ТАСС/. Саратовская область сэкономит порядка 13 млрд рублей в 2018-2019 годах за счет реструктуризации накопленных бюджетных кредитов. Об этом ТАСС сообщил министр финансов региона Александр Выскребенцев.
Президент России Владимир Путин сообщил о запуске программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов субъектов РФ с 1 января 2018 года, рассчитанную как минимум на семь лет. Предполагается, что в первые два года действия программы регионы будут выплачивать по 5% долга ежегодно. Субъекты федерации, которые в 2018-2019 годах обеспечат рост региональной налоговой базы и неналоговых поступлений в свои бюджеты темпами не ниже инфляции, смогут рассчитывать на более длительный срок - 12 лет.
"За счет отсрочки платежа Саратовская область в 2018-2019 годах сможет высвободить почти 13 млрд рублей. Отказ от привлечения банковских кредитов для их погашения даст дополнительную экономию в сумме свыше 1 млрд рублей. Детально параметры реструктуризации государственного долга Саратовской области станут известны на этапе подписания соглашений с федеральным центром", - сказал Выскребенцев.
Как пояснили в Минфине области, средства будут направлены на сокращение дефицита областного бюджета. По данным министерства, на 1 октября текущего года объем государственного долга Саратовской области не изменился относительно его суммы на начало года и составил 50,4 млрд рублей, в том числе задолженность по бюджетным кредитам - 25,9 млрд рублей (51,4%).
Ранее сообщалось, что объем программы реструктуризации бюджетных кредитов регионам РФ составит 730 млрд рублей. В ней примут участие более 79 субъектов.