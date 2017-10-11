Брюссель и Лондон разделят свои обязательства в ВТО после Brexit

БРЮССЕЛЬ/ЛОНДОН, 11 октября. /ТАСС/. Брюссель и Лондон пообещали странам - членам Всемирной торговой организации (ВТО) придерживаться по максимуму ее норм после выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). При этом, как говорится в совместном письме, направленном в среду в штаб-квартиру в Женеве постоянными представителями Великобритании и ЕС при ВТО, они предупредили о неизбежном предстоящем разделе своих обязательств, заверив, что уровень доступа на их рынки для других государств от этого не пострадает.

"Выход Великобритании из ЕС приведет к последствиям не только для двусторонних связей. Евросоюз и Соединенное Королевство признают необходимость ясности и предсказуемости в отношении их торговых партнеров в многосторонней торговой системе", - отмечается в преамбуле документа, одновременно распространенного пресс-службами Еврокомиссии и британского правительства.

Взять и поделить

Лондон и Брюссель отметили, что после официального выхода из ЕС "Великобритания продолжит оставаться членом ВТО, на нее будут распространяться все права и обязанности, которые это повлечет за собой".

При этом при "разводе" список совместных обязательств будет разделен. Так, стороны подчеркнули, что у них будут "раздельные графики обязательств по товарам и услугам, которые вступят в силу сразу после выхода из ЕС". Между тем, как указал Лондон, он сделает все возможное, чтобы они максимально соответствовали тем обязательствам, которые королевство взяло на себя, будучи членом европейского сообщества. "Разрабатывая собственные раздельные графики перед тем, как покинуть ЕС в марте 2019 года, Великобритания намерена скопировать как можно больше обязательств в рамках тех, что ныне действуют в ЕС", - говорится в документе.

"В частности, ЕС и Великобритания намерены сохранить действующие уровни доступа на рынки для других членов ВТО, - отмечается в нем. - С этой целью мы добиваемся, чтобы для ЕС без Великобритании и для Великобритании вне ЕС будущие количественные обязательства в виде тарифных квот были получены путем пропорционального разделения действующих обязательств ЕС, которые основывались бы на показателях товарооборота применительно к каждой тарифной квоте".

Аналогично Соединенное Королевство и Евросоюз предложили, чтобы к важному для обеих сторон вопросу субсидий в области сельского хозяйства применялся тот же принцип равномерного разделения. "Мы хотим, чтобы объем нынешних годовых и окончательных связывающих обязательств для ЕС, определенный для уровня домашней поддержки сельского хозяйства, был пропорционально разделен между обновленным ЕС и Великобританией на основании объективной методологии", - указывается в письме.

Лондон и Брюссель также согласились работать над тем, чтобы Великобритания и ЕС в своей будущей конфигурации оставались членами Соглашения ВТО по правительственным закупкам.

Пятый раунд переговоров

В настоящее время в Брюсселе проходит пятый раунд переговоров о Brexit, на которых стороны пока не смогли достичь решающего прорыва по трем основным вопросам первой фазы консультаций: остаточным выплатам Лондона в бюджет ЕС (Брюссель хочет €52 млрд), принципам социальной защиты граждан ЕС, остающихся в Великобритании и наоборот, а также пограничному режиму с остающейся в ЕС Ирландией. Без решения этих проблем стороны не могут завершить первый этап переговоров об условиях европейского "развода" и перейти ко второй стадии, касающейся основ будущих отношений, включая грядущее соглашение о торговле.

Изначально предполагалось, что первая фаза консультаций завершится к саммиту ЕС 19-20 октября, однако теперь ее окончания ждут не раньше декабря. В соответствии с Лиссабонским договором Великобритания должна покинуть сообщество 29 марта 2019 года, то есть ровно через два года после подачи письменного заявления о выходе в Европейский совет.

Всемирная торговаяорганизация

ВТО - специализированное учреждение ООН, основными целями которого являются либерализация мировой торговли, обеспечение справедливых условий конкуренции и снятие торговых барьеров. Оно осуществляет разработку и внедрение новых соглашений в области мировой торговли, а также надзор за их исполнением.

Страна, желающая присоединиться к ВТО, обязана привести свое законодательство в соответствие с ее требованиями. Переговоры о вступлении нового члена ведутся рабочей группой, в которую входят государства, имеющие нерешенные вопросы в области торговли со страной-кандидатом. Процесс ведется по четырем направлениям: доступ на рынок товаров, торговля сельскохозяйственной продукцией, доступ на рынок услуг и системные вопросы. Сейчас в организацию входят 164 государства.

Инфографика Brexit: хронология выхода из ЕС За выход Великобритании из Европейского союза в 2016 году высказалось чуть больше половины населения страны. После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку, а его место заняла Тереза Мэй. В октябре 2016 года она заявила, что запустит Brexit к концу марта 2017 года. В январе соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение парламента. А 19 июня 2017 года начались официальные переговоры Соединенного Королевства с ЕС об условиях "развода".