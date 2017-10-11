Чувашия сэкономила 34 млн рублей при торгах на ремонт дорог в рамках федерального проекта

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Власти Чувашии сэкономили более 34 млн рублей при торгах на ремонт дорог в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Эти средства будут направлены на ремонт одного из центральных проспектов в Чебоксарах, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Иванов в Москве на VIII Международной специализированной выставке- форуме "Дорога Экспо - 2017".

"Объем экономии после торгов составил 34,144 млн рублей. Данные средства планируется направить на ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по Московскому проспекту города Чебоксар", - приводит пресс-служба правительства слова министра.

По словам Иванова, в 2017 году работы в рамках проекта велись на 119 объектах. Из них два объекта - автомобильные дороги федерального значения, еще два - трассы регионального значения и 115 объектов - автомобильные дороги местного значения. Объем финансирования автодорог регионального и местного значения в 2017 году составляет 1 млрд 250 млн рублей.

Согласно планам на 2017 год, в республике планируется ликвидировать 14 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Дороги Чебоксарской агломерации намерены привести в нормативное состояние за счет ремонта покрытия проезжей части дорог, устройства пешеходных ограждений и заездных карманов, расширения перекрестков, обустройства пешеходных переходов современными техническими средствами и установки светодиодных дорожных знаков.

В 2018 году, по предварительным данным, бюджет проекта составит 1 млрд 460 млн 49 тыс. рублей. За этот период планируется ликвидировать пять мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, отремонтировать 140,771 км покрытия проезжей части, обеспечить светофорное регулирование, установить барьерные ограждения и автобусные остановки, обустроить искусственное освещение.

Восьмая международная выставка-форум "Дорога Экспо - 2017" проходит в Москве с 11 по 13 октября, в мероприятии участвуют представители 200 компаний. Главная задача выставки - демонстрация и распространение новых разработок и технологий в области дорожного строительства и транспортной инфраструктуры.

В рамках форума проходят круглые столы и заседания, где уделяется внимание дорожным фондам, развитию технологий производства асфальтобетонных смесей и автомобильным дорогам как территориям цифровых инноваций. Выставка организована при поддержке Министерства транспорта РФ, Федерального дорожного агентства и ГК "Автодор", мероприятие традиционно проводится накануне Дня работников дорожного хозяйства и является местом для подведения итогов года и обсуждения планов развития дорожной сферы в следующем сезоне.