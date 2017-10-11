Потери "Синдики" из-за пожара составили около 4 млрд руб.

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Потери собственников ТК "Синдика", на котором произошел крупный пожар 8-10 октября, полностью уничтоживший здание, составили около 4 млрд рублей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании.

"Потери компании составляют около 4 млрд рублей", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что всего на строительство комплекса компания затратила около 8 млрд рублей. "Из них половину составлял банковский кредит, половину - собственные средства компании", - добавили там.

Кредит предоставил Сбербанк под залог здания, сообщалось ранее. В рамках этого контракта комплекс застраховали на 4,2 млрд рублей в "ВТБ Страхование".

Сгоревший торговый комплекс "Синдика" открылся в 2014 году. До этого территория представляла собой полукрытый строительный рынок. Площадь трехуровневого комплекса с учетом всех этажей составляла более 131 тыс. кв. метров. Пожар оставил от него пепелище размером 55 тыс. кв. метров. Чтобы потушить огонь, МЧС привлекал авиацию и роботов.

Владельцы планируют построить новый торговый комплекс на том же месте размером не менее 100 тыс. кв. метров в течение 1,5-2 лет.