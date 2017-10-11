ФАС проверит ценообразование смартфонов iPhone 8 из-за жалоб на высокие цены

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит ценообразование смартфонов Apple. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства проверка связана с жалобами на высокие цены на iPhone 8.

"Да", - сказал представитель пресс-службы, отвечая на вопрос, действительно ли ФАС намерена проверить ценообразование смартфонов.

По словам сотрудника пресс-службы ведомства, с жалобами обратились граждане и компании, их количество не уточняется. Даты проведения проверки также пока неизвестны.

Ранее замглавы ФАС Андрей Цариковский говорил, что ведомство будет мониторить ситуацию и готово возбудить дело, если нарушения обнаружатся.

Apple 12 сентября представила новые модели смартфонов: iPhone X, который поступит в продажу в ноябре, и iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые стали доступны в России с 29 сентября. Цены на iPhone 8 в официальном интернет-магазине Apple начинаются с 56,99 тыс. pyблей, iPhone 8 Plus - с 64,99 тыс. рублей, на iPhone X - с 79,99 тыс. рублей.

Дело о ценах на iPhone

Ранее расследование ФАС показало, что с начала официальных продаж iPhone 6s и iPhone 6s Plus в России (конец сентября 2015 года) большинство реселлеров установили одинаковые цены на смартфоны и удерживали их в течение определенного времени. Кроме того, ФАС обнаружила, что цены ритейлеров совпадают и на другие модели смартфонов Apple.

Ведомство предположило, что такие совпадения могут быть результатом координации ценообразования корпорацией Apple - "рекомендованные" цены на iPhone были приняты российскими реселлерами как обязательные. Apple отрицала эти обвинения, а ретейлеры заявляли, что сами устанавливают цены, основываясь на существующей конъюнктуре рынка.

В марте 2017 года ФАС признала российскую структуру Apple - ООО "Эппл Рус" - виновной в координации цен на несколько моделей iPhone (iPhone 6s и iPhone 6s Plus, iPhone 6 и 6 Plus и iPhone 5s и 5c). В результате ФАС оштрафовала российскую "дочку" Apple на 1,75 млн рублей. Кроме того, ведомство назначило штраф в 20 тыс. рублей. менеджеру по работе с розничными сетями ООО "Эппл Рус", который, по информации ФАС, координировал экономическую деятельность реселлеров iPhone в России.

Инфографика Корпорация Apple представила свой новый флагман Смартфон iPhone X, презентация которого состоялась 12 сентября, серьезно отличается от прежних моделей iPhone как внешним видом, так и "начинкой".