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ФАС проверит ценообразование смартфонов iPhone 8 из-за жалоб на высокие цены

Экономика и бизнес
11 октября, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Подробности и даты проверки пока не уточняются

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит ценообразование смартфонов Apple. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства проверка связана с жалобами на высокие цены на iPhone 8.

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"Да", - сказал представитель пресс-службы, отвечая на вопрос, действительно ли ФАС намерена проверить ценообразование смартфонов.

По словам сотрудника пресс-службы ведомства, с жалобами обратились граждане и компании, их количество не уточняется. Даты проведения проверки также пока неизвестны.

Ранее замглавы ФАС Андрей Цариковский говорил, что ведомство будет мониторить ситуацию и готово возбудить дело, если нарушения обнаружатся.

Apple 12 сентября представила новые модели смартфонов: iPhone X, который поступит в продажу в ноябре, и iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые стали доступны в России с 29 сентября. Цены на iPhone 8 в официальном интернет-магазине Apple начинаются с 56,99 тыс. pyблей, iPhone 8 Plus - с 64,99 тыс. рублей, на iPhone X - с 79,99 тыс. рублей.

Дело о ценах на iPhone

Ранее расследование ФАС показало, что с начала официальных продаж iPhone 6s и iPhone 6s Plus в России (конец сентября 2015 года) большинство реселлеров установили одинаковые цены на смартфоны и удерживали их в течение определенного времени. Кроме того, ФАС обнаружила, что цены ритейлеров совпадают и на другие модели смартфонов Apple.

Ведомство предположило, что такие совпадения могут быть результатом координации ценообразования корпорацией Apple - "рекомендованные" цены на iPhone были приняты российскими реселлерами как обязательные. Apple отрицала эти обвинения, а ретейлеры заявляли, что сами устанавливают цены, основываясь на существующей конъюнктуре рынка.

В марте 2017 года ФАС признала российскую структуру Apple - ООО "Эппл Рус" - виновной в координации цен на несколько моделей iPhone (iPhone 6s и iPhone 6s Plus, iPhone 6 и 6 Plus и iPhone 5s и 5c). В результате ФАС оштрафовала российскую "дочку" Apple на 1,75 млн рублей. Кроме того, ведомство назначило штраф в 20 тыс. рублей. менеджеру по работе с розничными сетями ООО "Эппл Рус", который, по информации ФАС, координировал экономическую деятельность реселлеров iPhone в России.

Инфографика Корпорация Apple представила свой новый флагман

Корпорация Apple представила свой новый флагман

Смартфон iPhone X, презентация которого состоялась 12 сентября, серьезно отличается от прежних моделей iPhone как внешним видом, так и "начинкой".

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