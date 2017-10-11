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Два инвестпроекта в Кабардино-Балкарии получат дополнительно более 77 млн рублей

Экономика и бизнес
11 октября, 18:39 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 11, октября. /ТАСС

Финансирование направлено на компенсацию части затрат, понесенных компаниями на строительство объектов АПК

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НАЛЬЧИК, 11 октября. /ТАСС/. Два проекта - современный молочно-животноводческий комплекс и плодохранилище - получат субсидии из федерального бюджета в общем размере более 77 млн рублей, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарии (КБР).

"Кабардино-Балкария получила из федерального бюджета дополнительно свыше 77 млн рублей. Финансирование выделено в связи с возмещением части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также приобретение техники и оборудования", - сказали в пресс-службе.

Там же уточнили, что субсидию в 37,4 млн рублей получит компания "РИАЛ-Агро", реализовавшая проект в Прохладненском районе республики по строительству фермы молочного направления на 400 голов. Общие инвестиции - составили свыше 124 млн рублей. Еще порядка 41,5 млн рублей из федерального бюджета будут направлены ООО "Чегемские яблоки", компания построила плодохранилище на 6,5 тыс. тонн, общая сметная стоимость объекта свыше 205 млн рублей.

"Эти проекты введены в эксплуатацию и успешно работают. Ассигнования для них будут перечислены в ближайшее время", - добавили в пресс-службе.

По информации ведомства, по состоянию на октябрь на комиссии по отбору инвестиционных проектов в Министерстве сельского хозяйства РФ от КБР были отобраны девять инвестиционных проектов, направленных на строительство и модернизацию объектов АПК на общую сумму 1,4 млрд рублей. Общая сумма субсидий, выделенная из федерального бюджета, составляет 284,8 млн рублей.

В 2016 году предприятия АПК региона произвели продукции на сумму 43,8 млрд рублей, рост составил 5,7%. Суммарный вклад сельского хозяйства в ВРП составляет более 20%. В 2016 году отрасль получила господдержку в размере 2,5 млрд рублей, что является рекордом для республики.

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