Кудрин: сохранение цены нефти в $40 в бюджете влечет повышение налоговой нагрузки

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Сохранение цены нефти в бюджете РФ в размере $40 за баррель неизбежно влечет повышение налоговой нагрузки, заявил журналистам глава наблюдательного совета Московской биржи Алексей Кудрин на MOEX Forum 2017 в Нью-Йорке.

"Повышение налоговой нагрузки неизбежно про сохранении цены в бюджете $40 за баррель. У нас доходная база сокращается. Она не только сократилась из-за снижения цены за баррель нефти со $100 до $50, но она и дальше будет сокращаться, даже в условиях стабильных цен на нефть. Получается у нас выбор: повышение налогов или смягчение бюджетного правила", - заявил Кудрин.

"Цена $40 за баррель нефти, заложенная в бюджете, жесткая, она могла бы быть $45. Мы должны не на сегодняшнюю цену ориентироваться, а на цену в среднесрочной перспективе. Большинство агентств дают консенсус-прогноз выше сегодняшней цены. Я не считаю, что надо раньше времени сокращать расходы, когда от них зависит экономический рост" , - добавил он.

Кудрин напомнил, что новый трехлетний бюджет предполагает сокращение по всем секторам. "Примерно сокращение должно произойти чуть меньше чем на 2% ВВП, я даже затрудняюсь сказать, когда у нас за 16 лет такой жесткий вариант сокращения осуществлялся. Такого периода по жесткости не было". В то же время он считает бюджет в целом сбалансированным.