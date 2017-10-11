Минкавказ: производство канатных дорог в СКФО может дать бюджету до €15 млн за 10 лет

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Создание в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) совместного российского-французского предприятия "Российские канатные дороги" принесет в федеральный бюджет в 2018-2028 годах от 3,1 млн до 15,7 млн евро налога на прибыль, сообщает пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

"По предварительным оценкам, объем налога на прибыль, который предприятие суммарно выплатит в бюджет Российской Федерации в период с 2018 по 2028 год, в зависимости от выбранного сценария будет варьироваться от 3,1 до 15,7 млн евро", - говорится в сообщении. Поясняется, что есть три сценария реализации проекта - оптимистичный, пессимистичный и реалистичный.

Концепция проекта предполагает, что его участники - АО "Курорты Северного Кавказа", АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и французская компания Poma - создадут совместное предприятие "Российские канатные дороги" с равным долевым участием в уставном капитале, сообщает пресс-служба Минкавказа РФ. Новая компания будет заниматься производством и сборкой компонентов канатных дорог с учетом стратегической цели локализации производства. В рамках совместного предприятия начнет работу специализированный учебный центр подготовки специалистов в сфере строительства, эксплуатации и технического обслуживания канатных дорог.

"Мы достаточно давно взаимодействуем с Poma, и заключенное несколько лет назад соглашение по созданию совместного российско-французского предприятия - в целом правильная инициатива. Ее нужно немного переформатировать с учетом актуальных реалий и приступить к реализации проекта в ускоренном режиме, уже в ближайшее время нужно разработать подробную дорожную карту совместных действий. Сегодняшнюю концепцию мы принимаем и поддерживаем", - цитирует пресс-служба первого заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова.

Предполагается, что презентация первых результатов по проекту "Российские канатные дороги" будет проведена на инвестиционном форуме с Сочи в феврале будущего года. Бизнес-план предприятия и регистрацию акционерного общества планируется завершить до конца 2017 года. "По планам сторон, 2018 год будет посвящен созданию учебного центра - найму персонала, подготовке и внедрению учебного плана, а уже в 2019 году будет вестись организация сборки узлов канатных дорог с последующим переходом в будущем к локализации производства", - говорится в сообщении.

Компания Poma - один из мировых лидеров на рынке разработки, изготовления, поставки, эксплуатации и обслуживания канатных транспортных систем. В мире построено более 8 тыс. канатных дорог с применением технологий и оборудования этой компании. В России в 2000-2013 годах построена 41 дорога с применением технологии компании Poma, 40 из них - на горнолыжных курортах.