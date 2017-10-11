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Добыча бокситовой руды возрастет в Коми в 1,4 раза до 4,5 млн тонн

Экономика и бизнес
11 октября, 18:39 UTC+3 СЫКТЫВКАР /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

По словам министра промышленности республики, региону удалось выстроить отношения с компанией "Русал" и "вывести ее из безналогового режима работы в Коми"

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СЫКТЫВКАР, 11 октября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Объем добычи бокситовой руды возрастет в Коми в 1,4 раза с 3,1 млн тонн, которые планируется добыть в 2017 году, до 4,5 млн тонн в 2018 году. Об этом сообщил в среду зампред правительства региона - министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Николай Герасимов при рассмотрении госпрограммы "Развитие промышленности" в Госсовете республики.

"Потребность в бокситах есть, Средне-Тиманский бокситовый рудник работает устойчиво. Проведенная модернизация и переход на соседнее Верхне-Щугорское месторождение позволит увеличить объем добычи с нынешних 3,1 млн тонн до 4,5-4,7 млн тонн в 2018 году и сохранить добычу на этом уровне в течение 30 лет. Для этого компании потребуется также увеличить пропускную способность железнодорожной ветки, по которой доставляется руда", - сказал Герасимов.

По его словам, правительству региона удалось выстроить, "сбалансировать" отношения с компанией "Русал", "вывести ее из безналогового режима работы в Коми" (по договоренности с правительством Коми компания теперь платит налоги из расчета стоимости конечного продукта, а не сырья, как ранее - прим. ТАСС). "В перспективе объем налоговых отчислений "Русала" в бюджет республики составит 1 млрд рублей, в этом году мы получим от компании порядка 450 млн рублей", - сказал министр.

Предприятие "Боксит Тимана", добывающее в Коми бокситовую руду, входит в объединенную компанию "Русал" и считается ключевым в портфеле ее активов, обеспечивая сырьевую безопасность: алюминиевые заводы Урала почти на 100% снабжаются сырьем для производства глинозема со Средне-Тиманского бокситового рудника в Коми, заявлял ранее гендиректор "Русала" Владислав Соловьев. В 2016-2017 годы в развитие предприятия и освоение нового, Верхне-Щугорского месторождения бокситов компания намеревалась вложить 3 млрд рублей.

"Русал" - крупнейший в мире производитель алюминия, образован в 2007 году в результате объединения "Русала" и "Суала" с глиноземными активами швейцарской Glencore. Активы компании расположены в 13 странах на пяти континентах, в компанию входят 15 заводов по производству алюминия, 11 предприятий выпускают глинозем, восемь добывают бокситы.

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