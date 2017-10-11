Кудрин: многие субъекты экономики воспримут низкую инфляцию болезненно

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НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Многие субъекты экономики воспримут низкую инфляцию болезненно, но впоследствии она даст рост, заявил журналистам глава наблюдательного совета Московской биржи Алексей Кудрин на MOEX Forum 2017 в Нью-Йорке.
"Раньше рост цен и издержек можно было списать на инфляцию. Теперь маржинальность целого ряда бизнеса сократится, им придется смириться с более низкой доходностью бизнеса, то есть больше работать над эффективностью. А инфляция 4% впервые создает больше стимулов для повышения эффективности предприятий. Многие воспримут это болезненно, в чем-то это даже притормозит рост экономики в краткосрочном периоде, но в среднесрочном и долгосрочном, безусловно, является позитивной мерой для роста", - заявил Кудрин.
"Переход к 4-процентному уровню инфляции - это важнейшая структурная реформа российской экономики. Это увеличивает сбережения населения, это позволяет увеличить тем самым длинные деньги и качество и оценку деятельности предприятий. Болезненно не уменьшение уровня инфляции, а то, что мы в принципе перешли к новому уровню. Когда компании поймут, что это всерьез, они начнут жить с этой новой величиной, в которую они раньше не верили", - добавил Кудрин.
Ранее в среду ЦБ сообщил, что годовая инфляция замедлилась с 3,3% в августе до 3% в сентябре, а потребительские цены в сентябре снизились относительно предыдущего месяца на 0,1%, что нехарактерно для данного времени года. Такая понижательная динамика в сентябре в последний раз наблюдалась в 1997 году, указывал ЦБ. В то же время регулятор считает, что в декабре годовая инфляция не опустится ниже 3%.