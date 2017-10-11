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Кудрин: санация банков сдерживает снижение ключевой ставки в РФ

Экономика и бизнес
11 октября, 18:32 дата обновления: 11 октября, 19:32 UTC+3

Выдача Центробанком ликвидности на санацию добавляет деньги в экономику, отметил экс-глава Минфина

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НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Экс-глава Минфина, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что проводимая ЦБ РФ санация банков сдерживает снижение ключевой ставки в РФ.

"ЦБ дает ликвидность на санацию банков. Это тоже добавляет деньги в экономику и тоже сдерживает снижение ключевой ставки", - заявил он на MOEX Forum 2017 в Нью-Йорке.

"Я очень сдержанно относился к тем санациям малых и средних банков за последние последние два-три года. Не всегда для меня это было оправдано или объяснимо. А санация крупных банков - "Открытие" и Бинбанка - это рациональное действие", - добавил Кудрин.

В августе и сентябре Банк России объявил о санации сначала банка "Открытие", а затем и Бинбанка через новый механизм - Фонд консолидации банковского сектора. Предполагается, что их санация займет около года, а в дальнейшем они будут проданы новому инвестору.

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Кудрин, Алексей Леонидович
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