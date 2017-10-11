Путин: страны ЕврАзЭС утвердили основные направления цифровой повестки Союза до 2025 года

СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что страны ЕврАзЭС на сегодняшнем саммите утвердили основные направления цифровой повестки Союза до 2025 года.

"В ходе заседания в узком составе мы утвердили новый важный документ, который называется Основные направления цифровой повестки Союза до 2025 года", - сообщил глава российского государства, начиная заседание саммита ЕврАзЭС в расширенном составе.

Он напомнил, что инициатива разработки этого документа была выдвинута в декабре 2016 года. "Россия готова активно участвовать в практической реализации цифровой повестки, речь идет о проведении согласованной со странами Союза политике в области развития интернет-экономики, формирования общих правил цифровой торговли, единых стандартов обмена информацией и ее защиты", - отметил российский лидер.

"Можно с уверенностью сказать, что Союз успешно функционирует и развивается, интеграция положительно сказывается на темпах экономического роста наших государств", - заявил Путин. Он перечислил несколько экономических показателей: "Совокупный ВВП ЕврАзЭС увеличился в текущем году на 1,8%, позитивная динамика фиксируется в стратегических производственных областях - в промышленности рост составил 2,4%, в сельском хозяйстве - почти процент, расширились грузовые, пассажирские перевозки на 6,9 и 7,8% соответственно". Президент РФ также отметил, что "возросли объемы внешней торговли Союза - плюс 26%, а положительное сальдо экспортно-импортных операций с третьими странами превысило $77 млрд". Глава государства отметил, что "при этом доля машин, оборудования и транспортных средств достигла 17,5%, удельный же вес энергетических товаров снизился до 28%".

"Товарооборот между государствами-членами ЕврАзЭС увеличился в текущем году на 30%, это прямое следствие того, что мы создали в рамках Союза единый рынок и общее экономическое пространство", - уверен российский лидер. "Убеждены, нужно продолжать системную работу по устранению ограничений, мешающих свободному передвижению товаров, рабочей силы, услуг и капитала между нашими государствами, следует ускорить разработку дорожной каты по ликвидации имеющихся пока еще барьеров в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, энергетики, технического регулирования", - указал Путин.

По его словам, "государствам-членам Союза предстоит завершить все внутренние процедуры, чтобы, как запланировано, с 1 января будущего года вступил в силу новый Таможенный кодекс ЕврАзЭС". Он добавил, что "Евразийская экономическая комиссия должна заранее принять технические решения, необходимые для практического применения кодекса во внутрисоюзной торговле".

Глава государства сказал, что "принимаемые сегодня решения о налаживании сотрудничества в космической области и геоинформационных услуг, а также об объединении действующих в государствах ЕврАзЭС национальных систем дистанционного зондирования земли являются одними из важных решений".

Президент выступил за ускорение переговоров о создании зон свободной торговли между странами ЕврАзЭС и другими государствами.

"Стоит ускорить и уже начатый переговорный процесс о создании зон свободной торговли с теми странами, с которыми мы договорились выстроить такую работу и с которыми комиссия ведет такую работу", - сказал глава российского государства на заседании саммита ЕврАзЭС.

"Большое значение придаем подготовке проекта соглашений о сотрудничестве между ЕврАзЭС и этими странами", - подчеркнул Путин.