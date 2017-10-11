Завод по производству метанола из древесины планируется построить в Коми

СЫКТЫВКАР, 11 октября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Завод по производству дизеля и метанола из хвойных пород древесины может появиться в Троицко-Печорском районе Республики Коми, сообщил в среду журналистам зампред правительства Коми - министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Николай Герасимов.

"В Москве мы сейчас проводим переговоры с рядом компаний, которые обладают технологиями производства дизеля и метанола из хвойных пород древесины. А так как у компании "Печораэнергоресурс" в Троицко-Печорском районе есть 400 тыс. кубов баланса, то этот завод рассматривается в качестве следующего звена проекта по развитию компании", - сказал Герасимов, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам министра, инвестором может выступить само предприятие "Печораэнергоресурс", которое заинтересовалось идеей. Стоимость таких заводов - порядка €120 млн. "Предложенная нам изначально швейцарская технология оказалась достаточно сырой, требует серии дополнительных экспериментов, но появились компании с другими технологиями, мы их рассматриваем. Спрос на эту продукцию в мире большой, продукция завода может почти в полном объеме пойти на экспорт в Европу", - сказал Герасимов.

ООО "Печораэнергоресурс" с 2012 году реализует проект глубокой переработки древесины в отдаленном Троицко-Печорском районе Коми, выпуская клееный брус, мебельный щит, погонажные изделия, пеллеты, эфирные масла из хвои. Объем вложенных инвестиций в этот комплекс оценивался в 1,253 млрд рублей.