ЕврАзЭС поддержал предложение провести внеочередное обсуждения цифровой повестки Союза

СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Главы стран ЕврАзЭС поддержали предложение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о проведении внеочередного саммита ЕврАзЭС, посвященного развитию цифровой экономики в рамках Союза. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания Высшего евразийского экономического совета.

"Нурсултан Абишевич предложил созвать внеочередной саммит, посвященный развитию цифровых технологий, цифровой экономики. Мы все это поддержали, согласуем с Казахстаном время, место и с удовольствием примем участие", - сказал Путин.

Позже Назарбаев заявил, что это обсуждение не обязательно проводить в формате саммита, а можно обсудить развитие цифровой экономики ЕврАзЭС на уровне министров экономик стран Союза. "Давайте, этот рабочий уровень тоже позволит нам двигаться по этому важнейшему направлению, давайте тогда в рабочем порядке обсудим это и сделаем", - ответил Путин.