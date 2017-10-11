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ЕврАзЭС поддержал предложение провести внеочередное обсуждения цифровой повестки Союза

Экономика и бизнес
11 октября, 19:36 UTC+3 СОЧИ 11, октября. /ТАСС

Время и место проведения саммита пока еще не были согласованы

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СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Главы стран ЕврАзЭС поддержали предложение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о проведении внеочередного саммита ЕврАзЭС, посвященного развитию цифровой экономики в рамках Союза. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания Высшего евразийского экономического совета.

"Нурсултан Абишевич предложил созвать внеочередной саммит, посвященный развитию цифровых технологий, цифровой экономики. Мы все это поддержали, согласуем с Казахстаном время, место и с удовольствием примем участие", - сказал Путин.

Позже Назарбаев заявил, что это обсуждение не обязательно проводить в формате саммита, а можно обсудить развитие цифровой экономики ЕврАзЭС на уровне министров экономик стран Союза. "Давайте, этот рабочий уровень тоже позволит нам двигаться по этому важнейшему направлению, давайте тогда в рабочем порядке обсудим это и сделаем", - ответил Путин.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Назарбаев, Нурсултан Абишевич
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