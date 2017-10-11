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Путин: лидеры СНГ договорились активнее сотрудничать в вопросах торговли и безопасности

Экономика и бизнес
11 октября, 19:41 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 11, октября. /ТАСС

По словам российского президента, для этого были утверждены Концепция сотрудничества по борьбе с финансированием терроризма и Концепция противодействия коррупции

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СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Лидеры СНГ договорились активнее развивать взаимную торговлю и координировать свои подходы по вопросам внешней политики и в области безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета глав государств СНГ.

Путин отметил, что в ходе заседаний лидеры "подробно обсудили, как использовать потенциал СНГ для наращивания товарных потоков и инвестиций, расширения промышленной и технологической кооперации. "Условились предпринять дополнительные усилия по стимулированию взаимной торговли, объемы которой с начала года выросли на 25% до $75 млрд. Для этого, как представляется, следует активнее работать над гармонизацией норм и стандартов СНГ и ЕврАзЭС, выявлять и устранять барьеры на пути движения товаров и услуг", - добавил Путин.

Кроме того, по словам российского президента, лидеры СНГ "условились продолжать тесную координацию по вопросам внешней политики и в области безопасности". "Государства СНГ сообща противостоят угрозам распространения терроризма и экстремизма, намерены наращивать обмен информацией и опытом по линии компетентных органов, в том числе в деле противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В этих целях сегодня утверждены Концепция сотрудничества по борьбе с финансированием терроризма и Концепция противодействия коррупции, ряд других документов", - сказал президент России.

Также по итогам обсуждения в узком и расширенном составах были приняты решения по адаптации к современным реалиям механизмов многостороннего сотрудничества в рамках Содружества, сообщил Путин. "В частности, перераспределяются полномочия между Советом глав государств СНГ и Советом глав правительств СНГ. Теперь правительства будут заниматься большим кругом вопросов, а лидеры не будут отягощены текущими вопросами, смогут сосредоточиться на формулировании стратегии и ключевых направлений развития объединения", - сказал Путин.

По его словам, также были утверждены предложения исполкома СНГ по дальнейшей оптимизации деятельности Экономического совета СНГ и Совета министров иностранных дел. Стороны договорили продлить еще на два года полномочия Сергея Лебедева на посту председателя исполкома, исполнительного секретаря СНГ.

Сотрудничество в гуманитарной сфере

Говоря о сотрудничестве в гуманитарной сфере, Путин сообщил, что лидеры СНГ решили продолжить практику проведения тематических годов на территории стран Содружества. "Завершается Год семьи, 2018 год станет Годом культуры, а 2019 год - Годом книги. 2020 год будет посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне", - добавил глава российского государства.

По его словам, статус культурной "столицы" содружества в 2018 году перейдет от азербайджанского города Гянджи к армянскому Горису, а затем культурными "столицами" СНГ станут Брест и казахстанский Шымкент.

В завершение он напомнил, что председательство в СНГ с 1 января 2018 года переходит от России к Таджикистану. "Уверен, что таджикские коллеги продолжат эффективную деятельность, направленную на развитие многопланового сотрудничества в рамках СНГ. Мы готовы оказывать им всемерное содействие в их работе", - заключил он.

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