Путин: лидеры СНГ договорились активнее сотрудничать в вопросах торговли и безопасности

Джанлуиджи Буффон может стать министром спорта ИталииСпорт 11 октября, 20:56
Теннисист Донской заявил, что подходит к "ВТБ Кубку Кремля" в хорошей формеСпорт 11 октября, 20:37
Глава аппарата Роскомнадзора отправлен под домашний арест по делу о мошенничествеПроисшествия 11 октября, 20:28
Губернатор поручил обеспечить детей льготными билетами на "Ростов-Арену" после ЧМ-2018Спорт 11 октября, 20:05
Премьер Испании дал Каталонии пять дней, чтобы прояснить ситуацию с независимостьюМеждународная панорама 11 октября, 19:55
Суд отказал в аресте пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского по делу о мошенничествеПроисшествия 11 октября, 19:37
Хавьер Маскерано завершит карьеру в сборной Аргентины после ЧМ-2018Спорт 11 октября, 19:34
Футболистки "Россиянки" не смогли выйти в 1/8 финала Лиги чемпионовСпорт 11 октября, 19:31
Алексей Учитель попросил журналистов поддержать "Матильду"Культура 11 октября, 19:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Лидеры СНГ договорились активнее развивать взаимную торговлю и координировать свои подходы по вопросам внешней политики и в области безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета глав государств СНГ.
Путин отметил, что в ходе заседаний лидеры "подробно обсудили, как использовать потенциал СНГ для наращивания товарных потоков и инвестиций, расширения промышленной и технологической кооперации. "Условились предпринять дополнительные усилия по стимулированию взаимной торговли, объемы которой с начала года выросли на 25% до $75 млрд. Для этого, как представляется, следует активнее работать над гармонизацией норм и стандартов СНГ и ЕврАзЭС, выявлять и устранять барьеры на пути движения товаров и услуг", - добавил Путин.
Кроме того, по словам российского президента, лидеры СНГ "условились продолжать тесную координацию по вопросам внешней политики и в области безопасности". "Государства СНГ сообща противостоят угрозам распространения терроризма и экстремизма, намерены наращивать обмен информацией и опытом по линии компетентных органов, в том числе в деле противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В этих целях сегодня утверждены Концепция сотрудничества по борьбе с финансированием терроризма и Концепция противодействия коррупции, ряд других документов", - сказал президент России.
Также по итогам обсуждения в узком и расширенном составах были приняты решения по адаптации к современным реалиям механизмов многостороннего сотрудничества в рамках Содружества, сообщил Путин. "В частности, перераспределяются полномочия между Советом глав государств СНГ и Советом глав правительств СНГ. Теперь правительства будут заниматься большим кругом вопросов, а лидеры не будут отягощены текущими вопросами, смогут сосредоточиться на формулировании стратегии и ключевых направлений развития объединения", - сказал Путин.
По его словам, также были утверждены предложения исполкома СНГ по дальнейшей оптимизации деятельности Экономического совета СНГ и Совета министров иностранных дел. Стороны договорили продлить еще на два года полномочия Сергея Лебедева на посту председателя исполкома, исполнительного секретаря СНГ.
Говоря о сотрудничестве в гуманитарной сфере, Путин сообщил, что лидеры СНГ решили продолжить практику проведения тематических годов на территории стран Содружества. "Завершается Год семьи, 2018 год станет Годом культуры, а 2019 год - Годом книги. 2020 год будет посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне", - добавил глава российского государства.
По его словам, статус культурной "столицы" содружества в 2018 году перейдет от азербайджанского города Гянджи к армянскому Горису, а затем культурными "столицами" СНГ станут Брест и казахстанский Шымкент.
В завершение он напомнил, что председательство в СНГ с 1 января 2018 года переходит от России к Таджикистану. "Уверен, что таджикские коллеги продолжат эффективную деятельность, направленную на развитие многопланового сотрудничества в рамках СНГ. Мы готовы оказывать им всемерное содействие в их работе", - заключил он.