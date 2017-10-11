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СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Главы стран ЕврАзЭС по итогам саммита подписали 14 документов, в том числе решение "Об основных направлениях реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года".
Лидеры приняли несколько технических решений. Так, внесены изменения в порядок организации проведения заседаний Высшего Евразийского экономического совета, приняты решения об утверждении председателя Суда ЕврАзЭС и его заместителя, о председательстве в органах ЕврАзЭС, о времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета, о внесении изменения в регламент работы Евразийской экономической комиссии.
Отдельный документ - "О бюджете ЕврАзЭС на 2018 год". Кроме того, подписано распоряжение о годовом отчете Евразийской экономической комиссии о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2016 год. Еще одно распоряжение - о предоставлении информации о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий.
Президенты стран СНГ скрепили подписями распоряжение о сотрудничестве стран - членов ЕврАзЭС в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли.
Кроме того принято решение об утверждении размера пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза.