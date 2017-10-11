ВЭБ возобновляет финансирование строительства отеля Hyatt к ЧМ-2018 в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 октября. /ТАСС/. Внешэкономбанк возобновляет финансирование строительства пятизвездочного гостиничного комплекса Hyatt Regency Rostov Don-Plaza, который строится в Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"Внешэкономбанк возобновляет финансирование проекта по завершению первого этапа строительства гостиничного комплекса Hyatt в размере 1 млрд рублей. Такое решение было принято на прошедшем заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка. Предваряя это решение, в сентябре инициаторы проекта заключили контракт с новым подрядчиком и возобновили строительство", - говорится в сообщении пресс-службы.

В среду губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил строящийся объект и указал подрядчикам на то, что строительство отеля идет слишком медленно.

"Оптимизма ситуация на объекте не вызывает. Инвестор докладывает о своей готовности ввести первую очередь до конца текущего года, сроки крайне сжатые. Все будет зависеть от управленческого умения организовать процесс. <…> Вы сейчас продолжаете терять время, а должны работать не в одну, а в две смены ", - сказал глава региона.

Hyatt к мундиалю

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Как отметили в пресс-службе областной администрации, по условиям FIFA для так называемых клиентских групп - игроков, организаторов, VIP-гостей чемпионата мира - в Ростовской области должно быть подготовлено 860 гостиничных номеров. Сейчас подписаны договоры на 979 номеров, в стадии рассмотрения - на еще 68.

Ранее сообщалось, что Hyatt Regency Rostov Don-Plaza строится в центре города с 2010 года и является одним из объектов, где планируется разместить гостей чемпионата мира по футболу 2018 года. Строительство было приостановлено из- за недостатка финансирования, к этому моменту здание было готово приблизительно на 80%.

В июле текущего года правительство области и инвестор (компании Don-Plaza) договорились в ГК "Внешэкономбанк" о возобновлении кредитной линии для завершения строительства, однако перед перечислением средств нужно было проработать ряд вопросов. Таким образом, реально вопрос с финансированием решился только сейчас.

Причем руководство Don-Plaza сообщало, что на достройку комплекса необходимо около 2 млрд рублей, а ВЭБ принял решение увеличить кредитную линию до 3,6 млрд рублей.

Строительство отеля планируется завершить 31 декабря 2017 года. На 18 этажах будут располагаться 188 гостиничных номеров, 37 апартаментов, торговый центр, кафе и рестораны, фитнес-клуб и зона SPA, автостоянка на 223 места.