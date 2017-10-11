В Крыму выявили очаг АЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Третий с начала года очаг африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в Советском районе Крыма, говорится в обнародованном в среду материале пресс-службы Россельхознадзора.

"Вирус был выявлен в пробах патологического материала, отобранного от трупов павших свиней, обнаруженных на стихийной свалке в 1,5 км от поселка Советский. Это уже третья вспышка в этом году на территории Советского района", - отмечено в сообщении.

АЧС безопасна для человека, но смертельно опасна для свиней. Единственным способом борьбы с вирусом является полное уничтожение пораженного поголовья.

Первые вспышки АЧС в Крыму были зафиксированы в январе 2016 года. С конца прошлого года в ряде районов региона были зафиксированы новые случаи заболевания свиней и диких кабанов АЧС.