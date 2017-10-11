Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Крыму выявили очаг АЧС

Экономика и бизнес
11 октября, 21:12 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 11, октября. /ТАСС

Как отмечает Россельхознадзор, это уже третий случай с начала 2017 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Третий с начала года очаг африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в Советском районе Крыма, говорится в обнародованном в среду материале пресс-службы Россельхознадзора.

"Вирус был выявлен в пробах патологического материала, отобранного от трупов павших свиней, обнаруженных на стихийной свалке в 1,5 км от поселка Советский. Это уже третья вспышка в этом году на территории Советского района", - отмечено в сообщении.

АЧС безопасна для человека, но смертельно опасна для свиней. Единственным способом борьбы с вирусом является полное уничтожение пораженного поголовья.

Первые вспышки АЧС в Крыму были зафиксированы в январе 2016 года. С конца прошлого года в ряде районов региона были зафиксированы новые случаи заболевания свиней и диких кабанов АЧС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Распространение африканской чумы свиней
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
2
Строители доставили арку к месту установки на фарватерные опоры Крымского моста
3
Украина потребовала от Венгрии запретить акцию "Самоопределение для Закарпатья"
4
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
5
Суд отказал в аресте пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского по делу о мошенничестве
6
Кириенко объявил о старте всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России"
7
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама