Экс-владелец Межпромбанка заявил о процессуальных нарушениях при рассмотрении иска АСВ

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Экс-владелец Межпромбанка Сергей Пугачев считает, что рассмотрение "трастового иска" Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса проходило с процессуальными нарушениями. Такое заявление он сделал в среду в интервью радиостанции "Коммерсантъ FM".
Ранее стало известно, что Высокий суд правосудия вынес решение об удовлетворении требований АСВ как конкурсного управляющего Межпромбанка по результатам рассмотрения "трастового иска". В решении от 11 октября суд согласился с тем, что рассматриваемые трасты в действительности не были настоящими дискреционными трастами, а существовали для того, чтобы Пугачев оставался единственным бенефициарным собственником трастовых активов. Кроме того, суд согласился с доводами АСВ, что трасты служат для введения в заблуждение третьих лиц.
"Главным ответчиком по этому делу являюсь я, а о том, что состоится такой суд, меня никто не уведомил вообще, я в процессе не участвовал. Ни мои адвокаты, ни я - мы об этом не знали. Мы узнали за два дня до окончания процесса, то есть есть процессуальные нарушения очевидные", - сказал Пугачев.
По его словам, в решении суда нет ничего "беспрецедентного или сенсационного". Кроме того, Пугачев заявил, что на момент слушаний у АСВ нет полномочий представлять интересы Межпромбанка. "Это решение суда российского причем, а не английского. Трасты, о которых идет речь, новозеландские, они подпадают под рассмотрение по существу в Новой Зеландии, они не подпадают под юрисдикцию английского суда. И я, как гражданин Франции, тоже не подпадаю", - подчеркнул он.
В России бывшему главе Межпромбанка инкриминируется присвоение или растрата в особо крупном размере, а также злоупотребление полномочиями. По данным Следственного комитета РФ, в 2009 году Межпромбанк выдал подконтрольным Пугачеву организациям 120 невозвратных кредитов на 64 млрд рублей. Кроме того, считает следствие, в 2008-2009 годах были похищены 28 млрд рублей, выделенных Банком России в качестве беззалоговых кредитов.
В январе 2016 года Генпрокуратура России направила в Великобританию запрос о выдаче Сергея Пугачева, однако к тому моменту он покинул страну. По информации АСВ, экс- банкир скрывается во Франции. В феврале 2016 года Высокий суд Лондона заочно приговорил его к двум годам лишения свободы, признав виновным в 12 случаях невыполнения судебных решений, включая запрет на выезд за пределы Великобритании.
В марте нынешнего года Генпрокуратура РФ направила запрос во Францию о выдаче бывшего владельца Межпромбанка. В конце сентября сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал объекты недвижимости Сергея Пугачева по делу о преднамеренном банкротстве.