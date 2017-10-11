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"Финтех" будет консультировать разработчиков российского законодательства о криптовалютах

Экономика и бизнес
11 октября, 21:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Генеральный директор ассоциации отметил, что использование криптовалют несет в себе определенные риски

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Созданная при участии Банка России ассоциация "Финтех" примет участие в подготовке концепции закона о регулировании криптовалют на территории России, сообщил ТАСС генеральный директор ассоциации Сергей Солонин.

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Солонин 10 октября принял участие в совещании по вопросу использования цифровых технологий в финансовой сфере у Владимира Путина. На встрече с президентом РФ, где также присутствовали помощник президента Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина и первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, было принято решение, что государство должно взять под контроль эмиссию и обращение криптовалют.

"Безусловно, использование криптовалют несет в себе определенные риски, поэтому принятие закона, регулирующего обращение криптовалют и майнинга, является одной из важных задач. Ассоциация "Финтех" в свою очередь готова оказывать экспертную поддержку в разработке концепции закона, в части потребностей и запросов финансового рынка", - сказал Солонин.

Ранее в среду Силуанов сообщил, что подготовкой базового законопроекта о регулировании криптовалют будут заниматься Минфин и ЦБ. Отвечая на вопрос, кто будет заниматься непосредственно их регулированием на практике, Силуанов отметил, что "там несколько тем - и для Минфина, для ЦБ, и для Росфинмониторинга".

Минфин также предлагал допустить к сделкам с криптовалютами в России только квалифицированных инвесторов, в том числе физлиц, а проводить такие сделки - исключительно на бирже. Ведомство также поддержало идею ограничения суммы покупки криптовалюты физлицами, заявил в среду журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

При этом позиция регулятора по отношению к криптовалютам неизменна: как заявляла глава Банка России Эльвира Набиуллина, ЦБ не поддерживает их легализацию как законного платежного средства, но видит перспективы технологии блокчейн, лежащей в основе криптовалют.

Ассоциация "Финтех"

В конце 2016 года крупнейшие российские финансовые институты объединились в рамках ассоциации "Финтех", созданной по инициативе ЦБ. В настоящее время ассоциация работает в четырех направлениях: цифровая идентичность (биометрия), блокчейн-технологии, развитие национальной платежной системы и открытые интерфейсы программирования.

В ходе совещания Сергей Солонин рассказал о деятельности ассоциации и тех результатах, которых удалось достичь за 10 месяцев работы. В частности, он озвучил концепцию проекта мгновенных платежей и переводов, результаты тестирования кейсов на "Мастерчейн" (инструмент взаимодействия участников финрынка по технологии распределенного реестра), а также рассказал о проекте по удаленной идентификации физических лиц.

Банк России намерен расширить список реализуемых ассоциацией проектов. Как сообщила ранее в интервью ТАСС директор департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов ЦБ Алиса Мельникова, ЦБ готовит к открытию проекты в области обработки больших данных (big data) и машинного обучения.

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Персоны
Силуанов, Антон Германович Путин, Владимир Владимирович Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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