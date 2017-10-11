ЦБ будет использовать новые технологии в надзорной деятельности

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Банк России изучает возможности использования новых технологий в надзорной деятельности, в том числе, оценки рисков и выявления новых способов обхода регулирования деятельности финансовых организаций. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на форуме Московской биржи.

"ЦБ намерен активно изучить и использовать технологии SupTech (Supervision Technologies - технологии, используемые в надзорной практике - прим. ТАСС) и RegTech (Regulatory Technologies - технологии, используемые для регулирования деятельности финансовых организаций, в том числе ими самими - ред.). <...> С точки зрения регулятора [это нужно] для выявления рисковых бизнесов и компаний, в которые нужно посылать инспекцию. Или для выявления различных методов обхода регулирования, практик отмывания", - сказала Юдаева.

В качестве примера она привела технологию больших данных (BigData - прим. ТАСС ), которая может использоваться как для управления рисками в финансовых организациях, так и для оценки качества этой работы со стороны ЦБ.

SupTech и RegTech являются частными проявлениями более широкого понятия FinTech (новые технологии, используемые для повышения конкуренции и качества финансовых услуг).

Финтех-полигон российского регулятора

Основной тестовой площадкой ЦБ для изучения и тестирования новых технологий является созданная в 2016 году ассоциация "Финтех", куда помимо Банка России входят 10 крупнейших российских банков (два из них - в качестве ассоциированных членов), а также оператор платежной системы "Мир" Национальная система платежных карт (НСПК), компания Quiwi и платежный центр РНКО. Председателем наблюдательного совета ассоциации является первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, глава ассоциации - Сергей Солонин.

Сейчас ассоциация работает в четырех направлениях: цифровая идентичность (биометрия), блокчейн-технологии, развитие национальной платежной системы и открытые интерфейсы программирования.

В перспективе Банк России намерен расширить список реализуемых ассоциацией проектов. Как сообщила ранее в интервью ТАСС директор департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов ЦБ Алиса Мельникова, ЦБ готовит к открытию в рамках Ассоциации проекты в области обработки больших данных (big data) и машинного обучения (machine learning).

РегТех от ЦБ

Впервые термин "Регтех" прозвучал от представителей Банка России на Петербургском экономическом форуме в этом году. Как поясняла его значение первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, регулятор должен понимать, какие новые риски проявляются в основанных на новых технологиях бизнес- моделях и какие к ним предъявлять требования, в том числе, нормативного характера.

Позднее в октябре Алиса Мельникова сообщила в интервью ТАСС, что для идентификации этих рисков и определения порядка регулирования новых финансовых технологий ЦБ намерен создать специальную тестовую площадку - так называемую "регуляторную песочницу".

По ее словам, Банк России сейчас прорабатывает порядок его функционирования. Как рассказала позднее Ольга Скоробогатова, к декабрю этого года ЦБ планирует выбрать один-два проекта и начать их тестирование.