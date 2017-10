МВФ назвал девять крупных банков, которые в будущем могут испытывать проблемы с прибылью

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) перечислил в среду девять крупных банковских структур, в частности Deutsche Bank, Barclays и Citigroup, которые в ближайшие годы будут сталкиваться с серьезными трудностями в получении устойчивого уровня прибыли. Об этом говорится в опубликованном МВФ "Докладе по вопросам глобальной финансовой стабильности".

Возможные трудности

"Хотя многие банки повысили свою рентабельность за счет переориентации бизнес-моделей, несколько таких банков продолжают страдать от унаследованных проблем и недостатков своих бизнес-моделей. Банки, на которые приходится примерно $17 трлн активов, или приблизительно одна треть общей суммы активов ГСЗБ (глобальных системно значимых банков), могут по-прежнему иметь недостаточный для долгосрочной устойчивости уровень прибыли даже в 2019 году, - пишут специалисты Фонда. - Около трети банков по активам может сталкиваться с трудностями при получении устойчивого уровня прибыли, учитывая продолжающиеся вызовы и среднесрочные уязвимости".

По их мнению, Deutsche Bank, Barclays, Citigroup, а также Societe Generale, Unicredit, Standard Chartered Bank (SCB), Sumitomo Mitsui Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group могут в будущем получать прибыль ниже среднего.

Финансовые "учреждения, не приносящие прибыль, возможно, не смогут сформировать достаточно капитала в будущем, если произойдут опасные потрясения", уверен представлявший доклад финансовый советник и директор Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Тобиас Адриан. "Отсутствие прибыли может стать риском для финансовой стабильности", - отметил он.

Как указывает МВФ, аналитики банковской отрасли частного сектора согласны с тем, что доходность собственного капитала составит менее 8% для каждого из этих девяти банков в 2019 году. Банки должны получать доход более 8% от стоимости собственного капитала, чтобы поддерживать стабильную прибыль, иначе они могут столкнуться с трудностями в деле накопления капитала, считают специалисты.

Необычный шаг

Как отмечает газета Wall Street Journal, для такой организации как МВФ перечисление банков по названию - необычный шаг. Регуляторы обычно проявляют осмотрительность в вопросе о прибыльности конкретных банков. Они часто предпочитая говорить в широком смысле из-за обеспокоенности по поводу возможности ослабить институты, которые и без того уязвимы, и рисков дестабилизировать глобальную финансовую систему. Но мировая экономика в настоящее время находится на подъеме, что дает право МВФ на такие "смелые высказывания", считает издание.

Фининституты пока не давали комментариев по оценкам Фонда.

Данные девять банков входят в группу из 30 ГСЗБ, которые все вместе имеют активы в размере $47 трлн, что превышает треть мировых банковских кредитов и активов. Авторы доклада отмечают, что "поскольку проблемы даже в одном ГСЗБ могут вызвать потрясения системного характера, действия органов надзора должны и далее быть сосредоточены на рисках, создаваемых бизнес-моделями, и достижении устойчивого уровня рентабельности". При этом в МВФ указывают, что финансовое положение ГСЗБ продолжает улучшаться.