Первый Всероссийский экономический диктант напишут более 60 тыс. человек

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Первая общероссийская образовательная акция "Всероссийский экономический диктант" пройдет в четверг на 848 региональных площадках. По прогнозам, в ней примут участие более 60 тыс. человек, сообщили в оргкомитете мероприятия.

"Диктант пройдет на 848 площадках. В акции, инициировало которую Вольное экономическое общество (ВЭО), примет участие от 60 до 80 тыс. человек", - сказали в оргкомитете, добавив, что главная цель проекта - определение и повышение уровня экономической грамотности населения.

Центральными площадками станут Финансовый университет при правительстве РФ, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Московский авиационный университет, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" и другие.

"Экономические знания сегодня нужны, и люди готовы принимать участие. Специальных наград не будет, но каждый сможет оценить свои знания", - уточнил президент ВЭО, председатель оргкомитета Всероссийского экономического диктанта Сергей Бодрунов. По его словам, по итогам акции может быть вынесено решение о проведении всероссийской олимпиады по экономике, победители которой имеют преференции при поступлении в вузы.

Написать Всероссийский экономический диктант смогут ученики 9-11 классов, а также студенты, руководители и преподаватели вузов, представители бизнеса, государственные и общественные деятели. Принять участие в акции можно двумя способами: непосредственно на площадках и в онлайн-режиме. Очное тестирование начнется в 10:00, онлайн-версию, которая будет представлять собой упрощенный вариант работы, можно будет пройти с 12:00 до 24:00 по московскому времени.

Самой массовой образовательной акцией в России считается "Тотальный диктант", который впервые был проведен в начале 2000-х годов. Кроме того, в ноябре пройдет третий "Всероссийский географический диктант". Также в РФ проводятся "Большой этнографический диктант", "Большой диктант на английском языке", Всероссийский тест по истории Отечества.