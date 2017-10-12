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Конституционный суд РФ рассмотрит жалобы на национализацию собственности в Крыму

Экономика и бизнес
12 октября, 0:44 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 12, октября. /ТАСС

В суд поступило три жалобы - от ООО "Дайвинг-центр "Соляриус", ООО "Формат-Ит" и ООО "Промхолдинг"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Конституционный Суд РФ на заседании в четверг рассмотрит вопрос о конституционности национализации собственности бывших украинских предприятий в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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"Суд рассмотрит жалобы ООО "Дайвинг-центр "Соляриус", ООО "Формат-Ит" на нарушение конституционных прав абзацем первым части 2 статьи 2 и абзацем третьим части 1 статьи 2-1 Закона Республики Крым "Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым", жалобы ООО "Промхолдинг" на нарушение конституционных прав абзацем третьим части 1 и частью 3 статьи 2-1 Закона Республики Крым "Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым", постановлением Государственного Совета Республики Крым "О вопросах управления собственностью Республики Крым", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

В жалобах отмечается, что компании "Дайвинг-центр "Соляриус" и "Формат-Ит" не смогли добиться в Арбитражном суде Крыма признания недействительными решений властей республики о включении некоторых объектов бывшего госпредприятия министерства обороны Украины в список собственности Республики Крым. Компания "Промхолдинг" также безуспешно пыталась оспорить отказ республиканского Госкомитета по государственной регистрации и кадастру в регистрации права собственности на один из объектов "Крымавтотранса", который вместе с другими попал в собственность региона.

Согласно тексту жалобы, ялтинская компания "Дайвинг-центр "Соляриус" еще до вхождения Крыма в состав России приобрела здание бывшего санатория минобороны Украины. Она лишилась его в 2015 году, после того, как Госсовет республики принял закон "Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым". Юристы "Соляриуса" подали жалобу в Конституционный суд, пытаясь оспорить положения закона и постановления Госсовета.

В жалобе "Соляриуса" говорится также о том, что постановление Госсовета Крыма коснулось 85 предприятий региона.

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