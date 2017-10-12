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Ростех возобновит работу по добыче руды для производства бериллия

Экономика и бизнес
12 октября, 1:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Данный элемент производят только в трех странах - США, Китае и Казахстане

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Обособленное подразделение Калининградского янтарного комбината "Малышева" (ОП "Малышева", входит в госкорпорацию "Ростех") и АО "ВНИИХТ" (входит в госкорпорацию "Росатом") подписали договор о сотрудничестве, направленный на возобновление работ по добыче руды для производства бериллия, сообщает пресс-служба Ростеха.

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"Технологии, разработанные в советское время, устарели, нужны новые. Именно поэтому внедрение новых технологических решений для получения бериллиевых концентратов - это серьезный шаг в развитии наукоемких отечественных технологий. На сегодняшний день мы ведем на месторождении добычу только кристаллосодержащих руд и изумрудного сырья (изумруд, берилл, фенакит, александрит и др.). Технологии ВНИИХТ позволят организовать на месторождении получение дополнительной продукции - бериллиевых концентратов для последующей переработки", - приводит пресс-служба слова ОП "Малышева" Евгения Василевского.

Предприятия госкорпораций в рамках договора будут проводить геофизические исследования рудного тела месторождения, составление технико-экономического обоснования получения бериллиевого металла, а также совершенствование и внедрение технологий по обогащению малышевской руды.

Сейчас бериллий производят только в трех странах - США, Китае и Казахстане, общий мировой объем производства составляет около 300 тонн в год. Этот металл используют при производстве высокопрочных и легких деталей и приборов в аэрокосмической, машиностроительной и атомной отраслях, при изготовлении вооружения, ракетного топлива, телекоммуникационного оборудования и систем обнаружения. Цена 1 кг продукции из вакуумплавленного чистого бериллия достигает нескольких тысяч долларов.

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