ЦБ: прибыль банковской системы РФ в 2017 году может составить около 1 трлн рублей

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Прибыль банковской системы РФ по итогам 2017 года может оказаться близкой к 1 трлн рублей даже с учетом убытков по банкам, которые проходят через финансовое оздоровление. Об этом в ночь на четверг заявил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев в эфире телеканала "Россия 24".

Сама по себе цифра прибыли банковской системы, по словам зампреда ЦБ, является лишь статистическим элементом, важно понимать, в каких кредитных организациях эта прибыль сконцентрирована. "Кроме тех банков, где мы приняли решение признавать убытки, прибыль будет генериться точно так же, как она генерилась раньше", - пояснил он.

"Думаю, что можно рассчитывать на прибыль, близкую к триллиону или, может быть, больше триллиона [рублей], даже с учетом признания убытков в банках, которые финансово оздоравливаются", - отметил Поздышев.