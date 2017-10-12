Интернет-ресурс: неполадки в работе Facebook и Instagram устранены

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Неполадки в работе социальных сетей Facebook и Instagram зафиксированные в среду, устранены. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Ранее на этой странице были размещены данные, согласно которым в работе Facebook и Instagram имели место сбои. Отмечалось, что с трудностями столкнулись в общей сложности несколько тысяч пользователей двух социальных сетей в США, а также в некоторых европейских и других странах.

Официальный представитель компании Facebook, отвечая на запрос ТАСС по электронной почте на этот счет, ранее указала: "Мы осведомлены о том, что в настоящее время у некоторых людей имеются трудности с тем, чтобы получить доступ к Facebook и Instagram. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить нормальную работу". На просьбу разъяснить, чем именно были вызваны неполадки, в компании не ответили.

Компания Facebook, в частности, является владельцем одноименной социальной сети, бесплатного приложения для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram.