"Лукойл" не ожидает попыток поглощения со стороны "Роснефти"

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. "Роснефть" не станет предпринимать односторонние попытки купить "Лукойл", так как для этого не выработан соответствующий механизм. Об этом президент "Лукойла" Вагит Алекперов заявил в опубликованном в четверг интервью британской газете Financial Times.
"Пока что [главе "Роснефти" Игорю] Сечину приходилось покупать лишь те активы, которые были доступны для продажи. ТНК была продана акционерами. "Башнефть" выставили на продажу. Но не "Лукойл", - сказал он.
Глава "Лукойла" отметил, что "не существует другого механизма покупки, если мы не продаемся".
"Поэтому я не ожидаю каких-либо действий против себя. Я не даю никаких оснований для этого", - заключил Алекперов.
Ранее в интервью агентству Bloomberg Алекперов сказал, что у "Лукойла" есть все основания для того, чтобы оставаться сильной и развитой компанией. При этом он указал, что видит "некоторые риски для компании на отечественном рынке, связанные с конкуренцией и санкциями". По его словам, он намерен управлять компанией еще в течение трех - пяти лет, пока не будет решен вопрос с тем, кто унаследует этот пост.