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Володин призвал отказаться от запретительных мер при разработке регулирования криптовалют

Экономика и бизнес
12 октября, 8:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Спикер Госдумы подчеркнул, что необходимо "взвешенное эффективное решение"

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что при разработке законопроекта о регулировании обращения криптовалют в России необходимо отказаться от запретительных мер в пользу взвешенного и эффективного регламентирования. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Россия 24".

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"Мы смотрим мировой опыт, он разный. Здесь важно, с одной стороны, сделать все, чтобы защитить граждан, чтобы не было мошеннических схем, защитить национальную валюту. С другой стороны - посмотреть, что дает эта виртуальная валюта, и, понимая все это, выходить на правильные решения. Торопиться здесь было бы неправильно, здесь можно ошибиться, а эта ошибка будет очень дорого стоить. Но чисто запретительными мерами нельзя руководствоваться - здесь должно быть взвешенное эффективное решение", - сказал он.

10 октября президент России Владимир Путин провел совещание по проблемам криптовалют. По словам главы государства, использование цифровых денег несет серьезные риски. В совещании принимали участие помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор компании Qiwi Сергей Солонин.

Силуанов ранее сообщил, что Минфин и ЦБ РФ до конца года подготовят базовый законопроект о регулировании обращения криптовалют. Отвечая на вопрос о том, кто будет заниматься регулированием криптовалют, Силуанов отметил, что "там несколько тем - и для Минфина, для ЦБ, и для Росфинмониторинга".

Минфин также предлагал допустить к сделкам с криптовалютами в России только квалифицированных инвесторов, в том числе физлиц, а проводить такие сделки - исключительно на бирже.

Набиуллина неоднократно заявляла, что позиция регулятора по отношению к криптовалютам неизменна: ЦБ не поддерживает их легализацию как законного платежного средства, но видит перспективы технологии блокчейн, лежащей в основе криптовалют.

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Персоны
Белоусов, Андрей Рэмович Силуанов, Антон Германович Путин, Владимир Владимирович Володин, Вячеслав Викторович Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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