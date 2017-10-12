В моногородах Дагестана создадут свыше 3,2 тыс. рабочих мест к концу 2018 года

МАХАЧКАЛА, 12 октября. /ТАСС/. Свыше 3,2 тыс. новых рабочих мест будет создано в моногородах Каспийск и Дагестанские огни к концу 2018 года, следует из паспорта программы комплексного развития этих территорий.

В Каспийске планируется создать 2,5 тыс. новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия завод "Дагдизель", где сейчас разрабатывают перспективные образцы вооружения и авиационную технику. В Дагестанских огнях - 780 мест вне предприятия "Дагестан Стекло Тара", которое специализируется на выпуске консервной стеклотары, бутылок и банок для пищевых продуктов, следует из материалов.

Все показатели по рабочим местам выполнят, при этом будет скорректирована сумма планируемых к привлечению инвестиций в моногород Дагестанские огни, сказал ТАСС вице-премьер республики, министр экономики и территориального развития региона Раюдин Юсуфов.

Согласно паспорту, в Каспийск планируется привлечь 14,5 млн рублей инвестиций, в Дагестанские огни - 7,1 млрд рублей к концу 2018 года.

"Ориентируемся на два показателя - инвестиции в основной капитал и создание дополнительных рабочих мест. По местам проблем нет, в обоих городах задачи будут выполнены. По инвестициям в основной капитал есть сомнения по моногороду Дагестанские огни, этот показатель постараемся скорректировать", - сказал Юсуфов, пояснив, что изменения будут сделаны в сторону сокращения.

Как ранее сообщал ТАСС, в моногород Каспийск до 2020 года планируется привлечь около 2,4 млрд рублей инвестиций благодаря поддержке Фонда развития моногородов. Средства направят на проекты создания индустриально-строительного комплекса "Каспийск" и технического перевооружения и расширения заготовительного производства ОАО "Завод им. Гаджиева". Однако эти планы еще не отражены в паспорте программы комплексного развития моногорода.