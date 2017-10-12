В Дагестане пять компаний могут стать резидентами ТОР "Каспийск" до конца года

МАХАЧКАЛА, 12 октября. /ТАСС/. Пять компаний могут до конца года приобрести статус резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Каспийск" в Дагестане. Об этом сообщил в интервью ТАСС вице-премьер Дагестана, министр экономики и территориального развития региона Раюдин Юсуфов.

"У нас есть 13 заявлений от потенциальных резидентов. В начале их будет рассматривать администрация города, затем Министерство экономического развития Дагестана. В случае положительных заключений, статус резидента им будет присваивать Минэкономразвития РФ. Я думаю, что в текущем году будут четыре-пять резидентов официально зарегистрированы федеральным министерством", - сказал собеседник агентства.

По его словам, одну из заявок на получение статуса резидента подал "Концерн КЭМЗ" - Кизлярский электромеханический завод, который планирует открыть производство машин и оборудования. Другой заявитель намерен организовать на территории деревообрабатывающее производство, еще один - построить гостиничные комплексы.

Юсуфов отметил, что основное условие для резидента - ежегодное вложение инвестиций в производство в сумме не менее 5 млн рублей и создание в течение первого года не менее 20 рабочих мест. Есть ограничения по видам экономической деятельности и привлечению иностранной рабочей силы. Кроме того, деятельность резидента может осуществляться только в пределах моногорода, добавил собеседник агентства.

Льготы для резидентов

Как ранее сообщал ТАСС, для резидентов ТОР "Каспийск" предполагается снижение ставки налога на прибыль в первые пять лет с 20% до 5%, следующие пять лет - с 20% до 13%, а также полное освобождение от налога на имущество организаций и земельного налога. Еще одна планируемая преференция касается снижения страховых взносов для резидентов с 30% до 7,6%.

Как накануне сказал ТАСС Юсуфов, законопроект о предоставлении льгот по налогу на имущество и на прибыль будет внесен правительством Дагестана на рассмотрение регионального парламента до конца рабочей недели.

Градообразующее предприятие моногорода Каспийск в Дагестане - завод "Дагдизель", где сейчас разрабатывают перспективные образцы вооружения и авиационную технику. Как ранее сообщал ТАСС, в моногород планируется привлечь около 2,4 млрд рублей инвестиций до 2020 года благодаря поддержке Фонда развития моногородов.

В регионе статус моногорода имеет также город Дагестанские Огни, в Северо-Кавказском федеральном округе таким статусом обладает Медногорское городское поселение и город Невинномысск.