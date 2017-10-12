Индекс Nikkei вышел на 21-летний максимум

ТОКИО, 12 октября. /ТАСС/. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились в четверг очередным ростом основных индексов на фоне продолжающегося подъема в Нью-Йорке и стабилизации внутриполитической ситуации в Японии. Это уже восьмой день подряд, когда ТФБ закрывается в плюсе.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,35%, до 20 954,72 пункта и вышел на самый высокий за 21 год уровень. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,2% и достиг отметки 1 700,13 пункта.

Главный фактор роста - продолжающийся подъем индексов в Нью-Йорке, уверен аналитик Nomura Securities Акира Таноуэ. "Опубликованные данные опросов ведущих японских газет, которые показали, что правящая партия Синдзо Абэ одержит уверенную победу на предстоящих выборах, также успокоили инвесторов, поскольку экономический курс премьера под названием "абэномика" будет продолжен", - отметил он.

На фоне роста котировок доллар стабильно закрепился за отметкой в 112 иен за доллар, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. "Резких колебаний на валютном рынке в ближайшее время не предвидится, поскольку каких-то очевидных поводов для активных торгов у инвесторов не наблюдается", - отметил он.

Мощным ростом отметился оператор сети итальянских семейных ресторанов Saizeriya после того, как опубликовал прогноз по росту сетевой прибыли на 12% к августу следующего года. Акции компании выросли на 9,59%, до отметки в 3 458 иен за ценную бумагу. Серьезно пострадавшая от череды скандалов Toshiba, акции которой представлены во второй секции биржи, отметилась ростом после того, как ТФБ приняла решение исключить компанию из своего наблюдательного списка, отметив, что система внутреннего контроля компании значительно улучшилась. Акции Toshiba выросли на 3,77%, до отметки в 330 иен.