Курс доллара опустился на 10 копеек, евро - на 4 копейки

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 57,74 рубля.
Евро снизился на 4 копейки и достиг отметки 68,53 рубля.
Индекс ММВБ снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 2099,35 пункта.
Индекс РТС практически не изменился к уровню закрытия торгов среды и составил 1143,39 пункта.