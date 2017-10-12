Курс доллара опустился на 10 копеек, евро - на 4 копейки

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 57,74 рубля.

Евро снизился на 4 копейки и достиг отметки 68,53 рубля.

Индекс ММВБ снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 2099,35 пункта.

Индекс РТС практически не изменился к уровню закрытия торгов среды и составил 1143,39 пункта.