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Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

Экономика и бизнес
12 октября, 10:09 дата обновления: 12 октября, 10:35 UTC+3

Купюры будут вводиться в обращение поэтапно. Первыми банкноты получат Дальний Восток, Крым и Москва

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук в ходе пресс-конференции в ТАСС представили новые банкноты номиналом 200 руб. и 2000 руб.

Презентация купюр проходит в формате телемоста Москва - Владивосток - Севастополь.

Новые банкноты должны поступить в обращение до конца 2017 года.

Поэтапный ввод банкнот

Новые банкноты будут вводиться в обращение поэтапно, это международная практика для противодействия фальшивомонетчикам, рассказала Набиуллина.

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"С сегодняшнего дня банкноты начнут поступать в оборот. Первыми в октябре новые банкноты получат регионы, которые на них изображены - Дальний Восток, Крым и также Москва, - сказала она. - Мы рассчитываем, что массовый ввод банкнот начнется в декабре, когда и банки, и предприятия торговли завершат подготовку".

Она отметила, что с сегодняшнего дня банкоматы и кассовое оборудование, которые до этого тестировались на образцах, будут "настраиваться на использование живых новых банкнот". "Настройка оборудования займет некоторое время", - добавила Набиуллина.

Купюры в 200 руб. стали уже третьими общегосударственным выпуском банкнот такого номинала в истории СССР и современной России.

Для повышения срока службы двухсотрублевых банкнот бумажный субстрат обработают специальным полимером.

Символы для новых банкнот выбраны по итогам открытого голосования по всей России. На 200-рублевой купюре будут изображены Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе, на банкноте номиналом 2000 рублей - космодром Восточный и мост на остров Русский во Владивостоке.

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