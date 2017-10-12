Владельцы рублевых облигаций Fesco 26 октября обсудят реструктуризацию долга

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Владельцы рублевых облигаций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная структура группы Fesco) рассмотрят вопросы реструктуризации долга на общем собрании, которое состоится 26 октября. Об этом говорится в материалах компании.

На повестку дня, в частности, вынесены вопросы о заключении с держателями долга третьего соглашения о новации, а также дополнительных соглашений к ранее принятым соглашениям новации.

Закрытие реестра на участие в собрании намечено на 16 октября, отмечается в сообщении.

Fesco ведет переговоры с держателями облигаций по реструктуризации задолженности. В обращении находятся два выпуска еврооблигаций на общую сумму $655 млн и два выпуска рублевых облигаций на общую сумму 7 млрд руб. Схему реструктуризации долга по евробондам кредиторы рассмотрят 27 октября.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится около 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях. Основной акционер ДВМП - группа "Сумма" братьев Магомедовых (32,5% акций). GHP Group принадлежит 23,8%, TPG - 17,4% акций. В свободном обращении находятся 26,3% акций. Акции компании торгуются на Московской бирже.