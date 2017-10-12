Набиуллина прогнозирует инфляцию в РФ в конце года около 3,2%

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Инфляция в РФ в конце года будет около 3,2%. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Инфляция сейчас в годовом выражении опустилась ниже 3%, мы считаем это абсолютно нормальным, это не отклонение от цели", - сказала она. "По концу года мы также снижаем свой прогноз по инфляции, скорее всего, инфляция будет около 3,2%", - добавила Набиуллина, отметив, что ЦБ уточнит прогноз официально в ближайшие дни.
Как сообщалось ранее, Банк России прогнозирует, что инфляция в России в декабре не опустится ниже нынешнего уровня в 3%.
По данным регулятора, после исчерпания влияния временных дезинфляционных факторов, инфляция будет колебаться вблизи 4%.
Кроме того, ЦБ напоминает, что при проведении денежно- кредитной политики будут учитываться среднесрочные риски отклонения инфляции от цели как вверх, так и вниз, в том числе риски, связанные с динамикой инфляционных ожиданий. По мнению ЦБ, инфляционные ожидания могут сохранять чувствительность к изменению цен на отдельные группы товаров и услуг и курсовой динамике.