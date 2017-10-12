Новое судно обеспечения для проекта "Сахалин-2" названо в честь Федора Ушакова

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 октября. /ТАСС/. Новому многофункциональному ледокольному судну для работ по проекту "Сахалин-2" присвоено имя легендарного русского флотоводца, адмирала Федора Федоровича Ушакова. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании "Сахалин Энерджи".

"Судну присвоено имя легендарного русского флотоводца, адмирала Федора Федоровича Ушакова (1745-1817), который за всю военную карьеру не потерпел ни одного поражения и сыграл одну из ключевых ролей в развитии российского флота на Черном море. "Федор Ушаков" будет работать под российским флагом, порт приписки - Санкт-Петербург. Экипаж судна составляет 28 российских моряков", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, строительство судна "Федор Ушаков" осуществлялось на верфи Arctech Helsinki Shipyard. Техническое наблюдение за строительством судна, как и за остальными судами, построенными для работы в рамках проекта "Сахалин-2", осуществлял "Российский морской регистр судоходства" (РС).

Это третье судно в серии из четырех многофункциональных ледокольных судов снабжения и обеспечения, строительство которых осуществляется в рамках долгосрочного соглашения между компаниями "Сахалин Энерджи" и ПАО "Совкомфлот". Два судна уже приступили к работе на проекте "Сахалин-2": судно снабжения "Геннадий Невельской" - весной 2017 года, судно обеспечения "Степан Макаров" - летом 2017 года.

На сегодняшний день суда этой серии являются одними из лучших в своем классе, они специально спроектированы для эксплуатации в сложных ледовых условиях Охотского моря. Конструкция и оборудование судов позволяют круглогодично обеспечивать безопасность персонала проекта "Сахалин-2" на трех морских добывающих платформах и оперативно реагировать в случае чрезвычайных ситуаций.

"Сахалин Энерджи" - оператор проекта "Сахалин-2", одного из крупнейших в мире комплексных нефтегазовых проектов, в рамках которого построена масштабная нефтегазовая инфраструктура по добыче, транспортировке и переработке углеводородов. Компания поставляет на рынок нефть и сжиженный природный газ. Акционеры компании - ПАО "Газпром" (50% + 1 акция), англо-голландский концерн Shell (27,5% - 1 акция), японские группы компаний Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

Группа компаний "Совкомфлот" (Группа СКФ) - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот включает 148 судов общим дедвейтом более 13,1 млн тонн. Около половины судов обладает ледовым классом.