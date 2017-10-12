ЦБ не планирует массовый выпуск пластиковых купюр в ближайшее время

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Банк России не планирует в ближайшее время массовый выпуск пластиковых купюр, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы этот вопрос постоянно у себя обсуждаем, потому что некоторые страны действительно перешли на выпуск пластиковых купюр. Здесь есть и "за", и "против" - минус, конечно, что это достаточно высокая стоимость. Мы пока окончательных решений не приняли, будем обсуждать вместе с Гознаком целесообразность выпуска. Во всяком случае, в ближайшее время мы не планировали", - сказала она.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ выпустит первую в России пластиковую банкноту в первом квартале 2018 года. Номинал купюры составит 100 рублей, она будет посвящена Чемпионату мира по футболу 2018 года.